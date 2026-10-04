باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی فدوی یکشنبه شب در گفت و گوی ویژه خبری گفت: تنگه هرمز در تمام این ماه‌های طولانی، به‌طور مسلم تحت کنترل ایران بوده است.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه ادامه داد: توانمندی نظامی آمریکا دریامحور است؛ به این معنا که در نیروی دریایی خود، هم نیروی زمینی و هم نیروی هوایی دارد. بنابراین، تجلی توان نظامی آمریکا در نیروی دریایی این کشور است.

فدوی افزود: آمریکایی‌ها از سال ۱۸۵۳ در خلیج فارس حضور داشته‌اند، اما اکنون برای نخستین بار هیچ شناور آمریکایی نه‌تنها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، بلکه حتی در شمال اقیانوس هند نیز حضور ندارد.

وی گفت: آمریکایی‌ها فرار کرده‌اند و بیش از هزار کیلومتر از مرز‌های ما دور شده‌اند. این اتفاق به اختیار خودشان نبوده، بلکه نتیجه اقتدار جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

سردار فدوی گفت: آمریکایی‌ها مدعی هستند که می‌توانند حداکثر سه تا چهار میلیون بشکه نفت را از مسیر جنوبی تنگه هرمز و خارج از محدوده‌ای که ایران رسماً اعلام کرده است، عبور دهند؛ رقمی که در مقایسه با حجم نفت عبوری از این تنگه، قابل‌توجه نیست.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه افزود: پیش از این روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت به‌صورت رسمی از تنگه هرمز عبور می‌کرد و علاوه بر آن، مقداری نفت نیز به‌صورت غیررسمی صادر می‌شد.

وی ادامه داد:۴۶ درصد صادرات نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد. عدد ۲۰ درصدی که مطرح می‌شود، مربوط به مصرف جهانی نفت است؛ زیرا بسیاری از کشور‌ها نفت تولیدی خود را مصرف می‌کنند و صادرات ندارند.

فدوی افزود: اکنون صادرات نفت از این مسیر با اختلال اساسی مواجه شده و همین موضوع تأثیر گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی، آمریکا و اروپا گذاشته است.

ایران و عمان درباره قوانین حاکم بر تنگه هرمز توافق کرده‌اند ولی هنوز اجرایی نشده است

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آمریکایی‌ها تصور می‌کنند، چون قدرت زیادی دارند، هرچه می‌گویند باید اجرا شود؛ درحالی‌که از نظر جغرافیایی و منطقه‌ای هیچ ارتباطی با تنگه هرمز ندارند و بیش از ۱۰ هزار کیلومتر از این منطقه فاصله دارند.

سردار فدوی افزود: ایران و عمان باید قوانین حاکم بر تنگه هرمز را تدوین کنند که این کار انجام شده و درباره آن توافق کرده‌ایم. اکنون نیز همین قوانین را اعمال می‌کنیم و تاکنون اجرایی شده‌اند.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: آمریکایی‌ها با وجود برخورداری از توان مالی و نظامی گسترده و بودجه نظامی معادل مجموع بودجه نظامی کشور‌های جهان، نتوانسته‌اند خواسته‌های خود را در تنگه هرمز تحمیل کنند.

سردار فدوی گفت: این موضوع تأثیر مستقیمی بر اقتصاد جهان و حتی اقتصاد داخلی آمریکا گذاشته است؛ به همین دلیل، مسئله تنگه هرمز همچنان محور اصلی مذاکرات است.

تشدید تنش در منطقه به ضرر آمریکا است

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آمریکایی‌ها برای تشدید تنش ناچارند از شناور‌های خود استفاده کنند؛ زیرا با توان هوایی به‌تنهایی نمی‌توان اعمال حاکمیت کرد. حتی اگر هر روز منطقه‌ای را بمباران کنند، تا زمانی که حضور فیزیکی نداشته باشند، نمی‌توانند خواسته‌های خود را تحمیل کنند.

وی افزود: شناور‌های آمریکایی در معرض تهدید و آسیب‌پذیری در برابر نیروی دریایی سپاه قرار دارند. چندین بار تلاش کردند شناور‌های نظامی خود را وارد تنگه هرمز کنند، اما مورد حمله نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند. هرگونه تشدید تنش قطعاً به ضرر خودشان خواهد بود.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: مردم ما بنزین را با قیمت‌های لیتری ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۱۰ هزار تومان مصرف می‌کنند و هزینه پر کردن یک باک بنزین کمتر از یک دلار است. وضعیت گازوئیل نیز به همین شکل است. این آمریکا و اروپا هستند که امروز درباره قیمت انرژی، بنزین و گازوئیل دچار نگرانی و بحران شده‌اند.

هر نقطه‌ای که مبدأ اقدام علیه ایران باشد، هدف قرار می‌گیرد/ مردم ایران به‌اندازه سر سوزنی از آمریکا هراسی ندارند

سردار فدوی گفت: بیش از ۴۷ سال است که مردم ایران در آزادی کامل به سر می‌برند و به‌اندازه سر سوزنی از آمریکا هراسی ندارند؛ اما کشورهای دیگر چنین وضعیتی ندارند و حتی کل اتحادیه اروپا از آمریکا حساب می‌برد.

وی افزود: بسیاری از کشورها اختیار تصمیم‌گیری ندارند و تحت فشار آمریکا هستند؛ حتی در برخی از این کشورها، تجهیزات و توانمندی‌های نظامی آمریکا بدون اطلاع آن‌ها وارد یا خارج می‌شود.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: ما خط قرمز خود را به کشورهای منطقه اعلام کرده‌ایم؛ هر نقطه‌ای که مبدأ اقدام علیه ایران باشد، هدف قرار می‌گیرد.

وی گفت: ما هیچ‌گاه کشورهای منطقه را هدف قرار نداده‌ایم، بلکه پایگاه‌های آمریکایی مستقر در این کشورها را هدف قرار می‌دهیم. پایگاه آمریکا در هر کشوری مانند خاک آمریکاست و هیچ تفاوتی برای ما ندارد.

یمن سرافراز در برابر ظلم ایستاد و آمریکایی‌ها رسماً در برابر این کشور فرار کردند

سردار فدوی گفت: یمن که به‌حسب ظاهر فقیرترین کشور مسلمان دنیاست، سرافراز و سربلند در برابر ظلم ایستاد و آمریکایی‌ها رسماً در برابر این کشور فرار کردند؛ موضوعی که خود ترامپ نیز آن را اعلام کرد.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: کشورهای جنوب خلیج فارس پایگاه‌های بی‌شماری را در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده‌اند. وقتی مبدأ حملات علیه ایران از خاک این کشورهاست، طبیعتاً این پایگاه‌ها را هدف قرار می‌دهیم. به همین دلیل است که آمریکایی‌ها جرئت ندارند حتی یک شناور در منطقه داشته باشند.

سردار فدوی افزود: ما کشور های مسلمان را هدف قرار ندادیم بلکه پایگاه‌هایی که در اختیار دشمن بشریت بود را هدف قرار دادیم.

منبع: ایرنا