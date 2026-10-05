مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مدعی شد که مدارکی این باشگاه علیه یاسر آسانی دارد که دیگر باشگاه‌ها ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس همچنان معتقد است که حضور یاسر آسانی بازیکن خارجی در  استقلال  غیر قانونی است و از این بازیکن به مراجع قضایی داخلی شکایت کرده است. البته شکایت پرسپولیس در کمیته انضباطی رد شد و این باشگاه پرونده را به کمیته استیناف برد. البته اگر کمیته استیناف هم رای کمیته انضباطی را تایید کند در آن صورت سرخپوشان این پرونده را در دادگاه CAS پیگیری می‌کنند.  

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره اظهارات تاجرنیا مبنی بر اینکه باشگاه استقلال در آسیا حضور دارد و سرخپوشان از پرونده شکایت از یاسر آسانی چشم پوشی کنند، گفت: ضمن اینکه ما آرزوی موفقیت برای ۳ تیمی که در آسیا هستند داریم،   اما من به عنوان مدیرعامل وظیفه‌ای از لحاظ قانونی دارم براساس آنچه در اساسنامه شرکت نوشته شده است و وجدانی در قبال سهامداران و هواداران هم جایی که می‌بینم حقمان دارد اجحاف می‌شود باید پیگیری کنم و اصلا مصلحت اندیشی هم نکنم تا در قبال وجدانم راحت باشم.  

او افزود: ما در این خصوص مدارکی داریم که به کمیته انضباطی ارائه ندادیم، چون تا حدودی رای این کمیته برای ما محرز بود و تمام مدارک را به استیناف  دادیم. همچنین از آن موقع که لایحه را دادیم ۲ لایحه هم زدیم. ما ۲ بار درخواست کردیم که جلسات رسیدگی به این پرونده حضوری شود و حتی  باشگاه پرسپولیس امکانش را دارد که جلسه استیناف آن لاین پخش شود.   

حدادی گفت: باشگاه استقلال از فیفا استعلام گرفته که یاسر آسانی بازیکن مشکل داری نیست  و دفاعیات وکلای استقلال را فیفا تایید کرده است. من طی نامه‌ای به استیناف گفتم که اگر نامه‌ای از فیفا آمده است این نامه را  مدنظر قرار بدهیم و ببینیم که آیا واقعا فیفا در این باره اظهار نظر کرده است یا نه! ما ۲ بار از  فیفا در مورد کسری طاهری اظهار نظر خواستیم، اما جوابی به ما ندادند.

اگر ما بخواهیم از پرونده یاسر آسانی گذر کنیم قاعدتا نمی‌توانیم، چون ما مدارکی داریم که شاید بقیه باشگاه‌ها نداشته باشند. ما زمانی می‌توانستیم  به جای نایب قهرمانی،   قهرمان آسیا شویم، اما هواداران استقلال کامنتی علیه عیسی آل کثیر گذاشتند و به قول معروف «چیزی که عوض دارد گله ندارد».  

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، باشگاه استقلال تهران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۵
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