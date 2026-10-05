باشگاه پرسپولیس مخالفت خود را با عدم برگزاری مسابقات جام حذفی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال چند روز پیش اعلام کرد که با توجه به فشردگی مسابقات امکان برگزاری جام حذفی وجود ندارد، اما باشگاه پرسپولیس مخالف برگزار نشدن این رقابت‌ها است.  

مدیرعامل پرسپولیس درباره احتمال برگزار نشدن مسابقات گفت: «من فکر می‌کنم در شأن فوتبال ایران نیست که جام حذفی برگزار نشود. سازمان لیگ از ما نظر خواست و گفت شرایط سخت است و امکان دارد مسابقات در فیفادی و بدون ملی‌پوشان برگزار شود که ما گفتیم در هر شرایطی شرکت می‌کنیم.»

او از پیگیری مکتوب باشگاه پیش از استعلام سازمان لیگ خبر داد و ادامه داد: «قبل از این نامه هم ما به صورت مکتوب به آقای تاج اعلام کرده بودیم که جام حذفی رقابتی است که بعضی تیم‌ها در آن پدیده می‌شوند. از طرفی این جام، جام آزادسازی خرمشهر است و مسابقات را برگزار کنید. اگر تیمی نمی‌تواند شرکت کند، انصراف بدهد و تیم‌هایی که می‌توانند، بازی کنند.»

حدادی با اشاره به دشواری‌های تقویم این فصل تأکید کرد: «زمان را می‌شود مدیریت کرد. درست است که امسال جام ملت‌ها را داریم و لیگ ۱۸ تیمی شده است، اما هرچند سخت، امکان برگزاری هست. سال گذشته لیگ و جام حذفی نیمه‌تمام مانده و امسال هم جام حذفی را برگزار نکنیم؟ سال بعد به این سمت می‌رویم که می‌گوییم می‌خواهید لیگ ما را نیم‌فصل برگزار کنیم و رفت‌وبرگشتی نباشد؟»

او همچنین کاهش مسابقات باشگاهی را بر وضعیت تیم ملی مؤثر دانست و گفت: «این برای فوتبال ایران بد است و تأثیر آن را روی تیم‌های ملی می‌بینیم. من اعتقاد دارم اگر سال گذشته لیگ برگزار می‌شد، تیم ملی نتایج بهتری در جام جهانی می‌گرفت، چون حداقل بازیکنان داخلی آماده‌تر می‌شدند.»

مدیرعامل پرسپولیس در پایان از پیشنهاد دیگر باشگاه برای برگزاری این دوره خبر داد: «ما مصرانه دنبال این هستیم که جام حذفی برگزار شود و حتی پیشنهاد دادیم امسال استثنائاً جام حذفی به یاد شهدای میناب برگزار شود. امیدواریم هم فدراسیون و هم سازمان لیگ به این سمت بروند که جام حذفی برگزار شود. ما هم در باشگاه پرسپولیس هرگونه همکاری که در خصوص برگزاری جام حذفی نیاز باشد، انجام می‌دهیم.»

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، جام حذفی
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