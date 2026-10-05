باشگاه پرسپولیس قصد دارد شهرآبادی بازیکن جوان خود را در پایان فصل بفروشد تا درآمدزایی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس با این دید بازیکن را می‌گیرد که بازیکن بیاید و یک سال در پرسپولیس بازی کند و کادر فنی بتواند از لحاظ فنی به این بازیکن کمک کند و در نهایت فروخته شود تا سرخپوشان درآمد زایی هم داشته باشند.

باشگاه پرسپولیس می‌خواهد سیاست خود را در قبال شهرآبادی هم اجرا کند و این بازیکن را در پایان فصل بفروشد تا درآمدزایی کند.

باشگاه پرسپولیس از این به بعد از آکادمی خود بازیکن می‌گیرند تا کمتر پول رضایت نامه بدهند و آن بازیکن یک سال در پرسپولیس بازی می‌کند و بعد از آن به فروش می‌رسد.