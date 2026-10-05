قرارداد علی علیپور، مهاجم گلزن پرسپولیس، برای یک فصل دیگر با این تیم تمدید شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  در حالی که قرارداد علی علیپور  مهاجم پرسپولیس در این تابستان به پایان می رسید و حتی شایعاتی مبنی بر جدایی این بازیکن از پرسپولیس شنیده می‌شد، اما مدیریت باشگاه پرسپولیس توانست نظر علیپور را برای ماندن جلب کند و این بازیکن یک فصل دیگر هم در خدمت سرخپوشان خواهد بود.

 علی علیپور که یکی از بازیکنان باسابقه تاریخ باشگاه پرسپولیس محسوب می‌شود و  عنوان بهترین گلزن این تیم در تاریخ لیگ برتر فوتبال  را نیز به خود اختصاص داده و در جدول گلزنان تاریخ پرسپولیس تنها فرشاد پیوس را بالاتر از خود می‌بیند. همچنین علی علیپور تا به حال پنج بار برابر استقلال در دربی موفق به گلزنی شده و از این حیث نیز یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران محسوب می‌شود. 

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که قرارداد علیپور برای یک فصل دیگر تمدید شده است. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، علی علیپور
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