باشگاه خبرنگاران جوان - کنسرت همایون شجریان با عنوان «هرجا که تویی» در قالب پویشی با همین نام و همراهی گروه «سیاوش» از چهارشنبه (۱۵ مهرماه) در شهر شیراز آغاز می‌شود.

شجریان شامگاه یکشنبه (۱۲ مهرماه) با انتشار ویدئویی از برگزاری کنسرت خود در ایران خبر داد و نوشت: «هرجا که تویی» بعد از مدتی دوری، چند روز دیگر دوباره روی صحنه خواهیم بود.

خوشحالم که برای اولین بار خبر کنسرت تازه را با شما در میان می‌گذارم؛ اجرایی با نام «هرجا که تویی» که این روز‌ها همراه با گروه سیاوش، مشغول تمرین و آماده‌شدن برای آن هستیم. اجرا‌ها از چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در شهر شیراز آغاز می‌شوند و فروش بلیت از فردا سیزدهم مهرماه شروع خواهد شد.

«هرجا که تویی» برای من فقط نام این کنسرت نیست؛ یادآور این است که فاصله‌ها همیشه آن‌قدر که به نظر می‌رسند دور نیستند. گاهی یک صدا، یک همراهی یا یک دستِ یاری می‌تواند راهی باز کند و آدم‌ها را به هم نزدیک‌تر کند.

این کنسرت در همراهی با کمپین «هرجا که تویی» برگزار می‌شود؛ همراهی‌ای که بخشی از آن به فراهم‌کردن امکان آموزش و دسترسی بهتر برای دانش‌آموزانی اختصاص دارد که فرصت‌های کمتری در اختیارشان بوده است.

آزاد میرزاپور (عود)، حسین رضایی نیا (دف)، مهیار طریحی (سنتور)، رادمان توکلی (تار)، مهرزاد اعظمی کیا (کمانچه)، مرتضی مومنیان (تنبک) نوازندگان گروه «سیاوش» هستند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس با اعلام آمادگی آمفی‌تئاتر روباز سعدی برای میزبانی از کنسرت همایون شجریان، گفت: این رویداد موسیقایی از چهارشنبه ۱۵ مهرماه در شیراز برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی‌های لازم برای آن انجام شده است.

پس از سال‌ها وقفه در برگزاری کنسرت‌های داخلی همایون شجریان، صدای این خواننده موسیقی ایرانی بار دیگر در شیراز طنین‌انداز می‌شود و آمفی‌تئاتر روباز سعدی مجموعه نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، میزبان این رویداد موسیقایی خواهد بود.

محسن نهاوندی شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس از چهارشنبه ۱۵ مهرماه میزبان همایون شجریان، خواننده موسیقی ایرانی، خواهد بود.

وی افزود: این رویداد هنری در آمفی‌تئاتر روباز سعدی برگزار می‌شود و مجموعه نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برای میزبانی از این برنامه آماده شده است.

نهاوندی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری این رویداد انجام شده و آمفی‌تئاتر سعدی میزبان اجرای همایون شجریان خواهد بود.

این کنسرت از چهارشنبه ۱۵ مهرماه در شیراز برگزار می‌شود و جزئیات مربوط به نحوه برگزاری و حضور مخاطبان اعلام خواهد شد.