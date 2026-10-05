بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی گردوغبار استان کرمان، فعالیت مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در بخش مرکزی شهر کرمان و بخش‌های چترود، ماهان، شهداد و راین روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ تعطیل و فعالیت ادارات، مؤسسات عمومی و بانک‌ها با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان_بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی گردوغبار استان کرمان، فعالیت مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در بخش مرکزی شهر کرمان و بخش‌های چترود، ماهان، شهداد و راین روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ تعطیل و فعالیت ادارات، مؤسسات عمومی و بانک‌ها با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

 اداره‌کل مدیریت بحران استان اعلام کرد: با توجه به شرایط آلودگی ناشی از گردوغبار و با هدف حفظ سلامت شهروندان، تمامی مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در بخش مرکزی شهر کرمان و بخش‌های چترود، ماهان، شهداد و راین در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه تعطیل خواهند بود.

همچنین فعالیت تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و بانک‌ها، به‌استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی، با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

در صورت تداوم آلودگی هوا، اطلاعیه‌های بعدی از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود.

 

برچسب ها: تعطیلی ، گردو غبار
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