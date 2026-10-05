روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر استعفای وزیر نفت و افزایش ۵۰ درصدی کالابرگ از ۱۵ مهر پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۷ شرط تغییرناپذیر، هشدار و پیشنهاد روی میز تهران، استعفا با یک سال تاخیر و کالابرگ در مسیر هدفمندتر شدن از عناوین روزنامه‌های امروز است.

جام جم

جمهوری اسلامی

آرمان ملی

آرمان امروز

اطلاعات

تعادل

اعتماد

صبح نو

سازندگی

چارسوق

همشهری

وطن امروز

جوان

فرهیختگان

شرق

قدس

خراسان

عصر ایرانیان

نوبنیاد

ایران

کیهان

گل

ابرار ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۶ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۴ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۹ مهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزیر نفت استعفا داد/ حمید بورد سرپرست شد
سردار فدوی: برای نخستین بار هیچ شناور آمریکایی در خلیج فارس حضور ندارد
جلسه سران قوا برگزار شد
دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیته تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ
رئیس جمهور در حکمی حمید بورد را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد
برگزاری انتخابات شوراها در کل کشور/ زمان دقیق متعاقبا اعلام می‌شود
رئیس جمهور قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران را تبریک گفت
طبق مصوبه شعام یک چهارم نمایندگان در صحن مجلس حضور می‌یابند
عارف: موفقیت تیم ملی المپیاد نجوم نوید بخش ظهور نسلی خلاق و خودباور است
فرمانده کل سپاه: جوانان ایران مسیر پیشرفت را با اقتدار ادامه می‌دهند
آخرین اخبار
طبق مصوبه شعام یک چهارم نمایندگان در صحن مجلس حضور می‌یابند
سردار فدوی: برای نخستین بار هیچ شناور آمریکایی در خلیج فارس حضور ندارد
رئیس جمهور در حکمی حمید بورد را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد
جلسه سران قوا برگزار شد
وزیر نفت استعفا داد/ حمید بورد سرپرست شد
پزشکیان: درخشش بانوان ورزشکار نشان داد فرصت برابر، زمینه‌ساز افتخار آفرینی است
رئیس جمهور قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران را تبریک گفت
دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیته تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ
عارف: موفقیت تیم ملی المپیاد نجوم نوید بخش ظهور نسلی خلاق و خودباور است
فرمانده کل سپاه: جوانان ایران مسیر پیشرفت را با اقتدار ادامه می‌دهند
برگزاری انتخابات شوراها در کل کشور/ زمان دقیق متعاقبا اعلام می‌شود
زینی‌وند: تاریخی برای انتخابات شوراها مشخص نشده است
غریب‌آبادی: نظرات آمریکا درباره طرح ۷ روزه ایران در حال بررسی است
حضور رئیس جمهور در مراسم ختم خواهر وزیر امور خارجه
تصویب آیین‌نامه حمایت از بازگشت نخبگان خارج از کشور در هیات دولت
سخنگوی سپاه: جنگ با ایران یا با مردم آمریکا؟
حاجی‌بابایی: وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع تا پایان مهر به مجلس معرفی می‌شوند
خون شهدای مقاومت پرده از چهره واقعی رژیم صهیونیستی کنار زده است
سرلشکر عبداللهی: فراجا در جنگ و کودتا جلوی تجزیه ایران را گرفت
جلسات مجلس با مصوبه شعام از هفته آینده با شیوه جدید برگزار می‌شود
تأمین هزینه انتخاباتی از کارگزاران بیگانه ممنوع شد
خبر اخراج دیپلمات‌های ایران توسط آمریکا کذب محض است/ نیروهای مسلح آماده‌ دفع هرگونه شرارت هستند
اگر دشمنان مسیر برخورد نظامی را دوباره در پیش بگیرند پاسخ محکم‌تری از ایران دریافت می‌کنند/ آمریکا راه خرد و عقلانیت را اتخاذ کند
قالیباف: هفت شرط ایران محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد
باید از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» عبور کنیم/ نام پایه‌گذاران صنعت موشکی در تاریخ ماندگار خواهد شد
فرمانده کل ارتش: مجاهدت‌های فراجا پشتوانه آرامش و اقتدار ایران اسلامی است