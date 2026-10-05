\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06f7 \u0634\u0631\u0637 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631\u0646\u0627\u067e\u0630\u06cc\u0631\u060c \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f \u0631\u0648\u06cc \u0645\u06cc\u0632 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0627\u0633\u062a\u0639\u0641\u0627 \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0648 \u06a9\u0627\u0644\u0627\u0628\u0631\u06af \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0647\u062f\u0641\u0645\u0646\u062f\u062a\u0631 \u0634\u062f\u0646 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0