شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری اردوی جهادی در شهر دهکویه از توابع شهرستان لارستان استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی جهادی با حضور جمعی از جهادگران و نیرو‌های داوطلب در شهر دهکویه از توابع شهرستان لارستان استان فارس برگزار شد و شرکت‌کنندگان در این برنامه با هدف خدمت‌رسانی و کمک به مردم منطقه، به ارائه خدمات مختلف پرداختند.
 در این اردوی جهادی، گروه‌های حاضر با حضور میدانی و انجام فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده، بخشی از نیاز‌های مردم را پیگیری کرده و در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه محلی گام برداشتند.
این برنامه در فضایی صمیمی و با مشارکت نیرو‌های جهادی برگزار شد و جلوه‌ای از همدلی، مسئولیت‌پذیری و فرهنگ خدمت به مردم را به نمایش گذاشت.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مدینه صابری - فارس

برگزاری اردوی جهادی در دهکویه لارستان

برگزاری اردوی جهادی در دهکویه لارستان به روایت تصاویر

برگزاری اردوی جهادی در دهکویه لارستان

برگزاری اردوی جهادی در دهکویه لارستان به روایت تصاویر

برگزاری اردوی جهادی

برگزاری اردوی جهادی در دهکویه لارستان به روایت تصاویر

برگزاری اردوی جهادی در دهکویه لارستان به روایت تصاویر

برگزاری اردوی جهادی در دهکویه لارستان به روایت تصاویر

برگزاری اردوی جهادی در دهکویه لارستان به روایت تصاویر

اردوی جهادی در دهکویه لارستان

برگزاری اردوی جهادی در دهکویه لارستان به روایت تصاویر

برگزاری اردوی جهادی در دهکویه لارستان به روایت تصاویر

برگزاری اردوی جهادی در دهکویه لارستان به روایت تصاویر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: اردوی جهادی ، جهادگران ، سوژه خبری
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