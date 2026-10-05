شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری اردوی جهادی در شهر دهکویه از توابع شهرستان لارستان استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی جهادی با حضور جمعی از جهادگران و نیرو‌های داوطلب در شهر دهکویه از توابع شهرستان لارستان استان فارس برگزار شد و شرکت‌کنندگان در این برنامه با هدف خدمت‌رسانی و کمک به مردم منطقه، به ارائه خدمات مختلف پرداختند.

در این اردوی جهادی، گروه‌های حاضر با حضور میدانی و انجام فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده، بخشی از نیاز‌های مردم را پیگیری کرده و در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه محلی گام برداشتند.

این برنامه در فضایی صمیمی و با مشارکت نیرو‌های جهادی برگزار شد و جلوه‌ای از همدلی، مسئولیت‌پذیری و فرهنگ خدمت به مردم را به نمایش گذاشت.

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منبع: مدینه صابری - فارس

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