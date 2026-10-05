فرصت انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری و دانشجو-معلم از امروز دوشنبه ۱۳ مهر آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - انتخاب رشته تمامی گروه‌های آزمایشی از امروز در سامانه جامع آزمون سراسری آغاز می‌شود و متقاضیان مجاز می‌توانند کدرشته‌محل‌های پذیرش با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی را در یک فرم انتخاب رشته وارد کنند.

داوطلبان باید پس از مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و پیوست‌ها، کدرشته‌محل‌های مورد نظر خود را به ترتیب علاقه در فرم پیش‌نویس درج و پس از اطمینان از صحت انتخاب‌ها، اطلاعات را در فرم اینترنتی ثبت کنند.

پس از تأیید نهایی انتخاب‌ها، رسید انتخاب رشته در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد و پیامک تأیید نیز به شماره تلفن همراه ثبت‌شده در حساب کاربری وی ارسال می‌شود.

هر داوطلب تنها یک‌بار می‌تواند انتخاب رشته خود را انجام دهد، اما پس از دریافت رسید، امکان ویرایش فرم انتخاب رشته در دفعات محدود برای وی فراهم خواهد بود.

داوطلبان متقاضی رشته‌های دارای شرایط خاص یا بورسیه نیز باید پیش از انتخاب این رشته‌ها، ضوابط و شرایط اعلام‌شده در پیوست دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته را به دقت مطالعه و در صورت برخورداری از شرایط لازم، آنها را انتخاب کنند.

منبع: فارس

برچسب ها: کنکور ، انتخاب رشته
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