رسانه‌های آمریکایی از خروج تمامی بمب‌افکن‌های B-۱ آمریکا از پایگاه فیرفورد انگلیس در پی نگرانی‌های امنیتی درباره احتمال عملیات علیه این پایگاه خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که آمریکا به دلیل نگرانی‌های امنیتی مربوط به آماده‌سازی‌های مشکوک برای عملیات علیه این پایگاه، تمام بمب‌افکن‌های B-۱ خود را از پایگاه فیرفورد انگلیس، خارج کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن بود که این پایگاه میزبان تقریبا ۱۰ بمب‌افکن B-۱ بوده است. به گزارش وال استریت ژورنال، تاکنون همه این بمب‌افکن‌ها به آمریکا منتقل شده‌اند.

این روزنامه به نقل از وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون، نوشت که همه بمب افکن‌ها به پایگاه‌هایی در آمریکا منتقل شده‌اند، ضمن اینکه آمادگی رزمی خود را حفظ کرده‌اند.

فیرفورد تنها پایگاه در اروپا است که بمب‌افکن‌های استراتژیک آمریکا در آن فرود می‌آیند.

هواپیما‌ها از آنجا برای بمباران عراق و یوگسلاوی به پرواز درآمده بودند. در ماه مارس، مقامات انگلیسی به آمریکا اجازه دادند تا از این پایگاه در حملات علیه ایران استفاده کند، در حالی که انگلیس مدعی است که هواپیما‌های آمریکایی فقط می‌توانند از این پایگاه برای عملیات دفاعی استفاده کنند.

پیش از این، اعتراضاتی علیه آمریکا در نزدیکی این پایگاه سازماندهی شده بود.

در ۲۷ سپتامبر، پلیس انگلیس از وقوع یک «حادثه بزرگ» در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد خبر داد. پنج تبعه انگلیسی به ظن دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی و جرائم مرتبط با مواد منفجره دستگیر شدند و روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: بمب افکن آمریکایی ، پایگاه هوایی
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