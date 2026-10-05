رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در چند محور مواصلاتی منتهی به تهران و بارش باران در برخی محور‌های استان‌های اردبیل و گیلان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا، در تشریح وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور صبح دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵، اظهار کرد: در آزادراه قزوین-کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج-تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره، آزادراه ساوه-تهران در محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و محور شهریار-تهران از میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در برخی محور‌های استان‌های اردبیل و گیلان نیز بارش باران جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین از وضعیت تردد در محور غیرشریانی گنبد-مراوه‌تپه خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب رانندگی کنند.

منبع: پلیس

 

برچسب ها: پلیس راهور ، محورهای مواصلاتی
خبرهای مرتبط
بیشترین گروه سنی دخیل در تصادفات + فیلم
برخورد پلیس با خودرو‌های دارای چراغ‌های آزاردهنده + فیلم
جاده چالوس یکطرفه شد
بارش باران در جاده‌های ۱۷ استان؛ ترافیک در برخی از محور‌های مواصلاتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رئیس قوه قضاییه قهرمانی تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران را تبریک گفت
آخرین اخبار
رئیس قوه قضاییه قهرمانی تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران را تبریک گفت
تردد با اسکیت و اسکوتر در معابر عمومی ممنوع است
حسن چگینی به‌عنوان شهردار جدید منطقه ۱۰ معارفه شد
دستگیری متهمان کلاهبرداری ۵۲۸ میلیارد تومانی در بازار طلا
احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی برای چاه‌های کشاورزی
هزار مترمربع از اراضی زراعی جنوب تهران به کاربری اولیه بازگشت
کشف بیش از ۱۰۰ همت کالای احتکاری با گزارش‌های مردمی
۴۶۵ هزار راننده حواس‌پرت در تهران جریمه شدند
تعداد ازدواج در کشور نصف شده است
چپ‌گرد خیابان ستارخان به چمران هفته آینده به بهره‌برداری خواهد رسید
نامگذاری بزرگراه جدید به نام شهید سپهبد موسوی/ نام میدان نوبنیاد تغییر کرد
قتل زن میانسال در ستارخان؛ پسر مقتول پس از فرار در مسافرخانه دستگیر شد
چمران: ما می‌خواستیم بساط خود را جمع کنیم و برویم
راه اندازی سامانه صدور هوشمند معافیت تحصیلی طلاب
کلاهبرداری با ادعای نفوذ در شبکه بانکی؛ کلاهبردار ۱۰ سکه‌ای در فرحزاد دستگیر شد
بیش از ۱۹۵ هزار کسب‌وکار روستایی سال ۱۴۰۴ ایجاد شد
مدال‌های ناگویا گواهی بر شکست سیاست‌های دشمن متجاوز است
پایان فعالیت «خانه‌های قرمز» در محلات تهران