باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا، در تشریح وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور صبح دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵، اظهار کرد: در آزادراه قزوین-کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج-تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره، آزادراه ساوه-تهران در محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و محور شهریار-تهران از میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در برخی محور‌های استان‌های اردبیل و گیلان نیز بارش باران جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین از وضعیت تردد در محور غیرشریانی گنبد-مراوه‌تپه خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب رانندگی کنند.

منبع: پلیس