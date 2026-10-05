رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تدوین استاندارد بنزین، گازوئیل و مازوت بر عهده سازمان ملی استاندارد است و استاندارد‌های بنزین و گازوئیل نیز در حال حاضر اجباری هستند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به تدوین استانداردهای مربوط به انواع سوخت گفت: تدوین استاندارد بنزین، گازوئیل و مازوت بر عهده سازمان ملی استاندارد است و استانداردهای بنزین و گازوئیل نیز در حال حاضر اجباری هستند.

وی افزود: در خصوص مازوت نیز استانداردهای مربوطه در سازمان ملی استاندارد تدوین و به‌روزرسانی شده و در شورای عالی استاندارد، با نظر سازمان حفاظت محیط زیست و موافقت وزیر نفت، مقرر شده است از مهرماه سال آینده استاندارد مازوت نیز به صورت اجباری اجرا شود.

انصاری با بیان اینکه مازوت یکی از سوخت‌های سنگین حاصل از فرآیند تقطیر نفت است، اظهار کرد: اگر این فرآورده مطابق استانداردهای تعیین‌شده تولید و عرضه نشود، می‌تواند آلایندگی بسیار زیادی ایجاد کند؛ بنابراین موضوع استانداردسازی و به‌روزرسانی استانداردهای مازوت در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره الزامات اجرای استانداردهای سوخت نیز گفت: بر اساس ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف شده است در طول برنامه نسبت به ایجاد و ارتقای زیرساخت‌های کیفی‌سازی سوخت در کشور اقدام کند و در این زمینه باید وزارت نفت در پایان برنامه هفتم پاسخگوی اجرای این تکلیف قانونی باشد.

وی همچنین درباره نظارت سازمان ملی استاندارد بر کیفیت سوخت توضیح داد: طبق قانون هوای پاک، یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد نمونه‌برداری از سوخت است و همکاران سازمان به صورت مستمر از پالایشگاه‌ها، انبارهای نفت و جایگاه‌های عرضه سوخت نمونه‌برداری می‌کنند.

انصاری ادامه داد: نمونه‌های برداشت‌شده برای انجام آزمون‌های لازم مورد بررسی قرار می‌گیرند و نتایج نیز برای تصمیم‌گیری به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه می‌شود. بر اساس نمونه‌برداری‌ها و آزمون‌های انجام‌شده، سوخت عرضه‌شده از نظر استانداردهای مورد بررسی، مشکلی نداشته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شرایط خاص تأمین سوخت در کشور گفت: در شرایط فعلی، گزارش‌های مربوط به نتایج نمونه‌برداری‌ها به صورت محرمانه به دستگاه‌های بالادستی ارائه شده است و تلاش اصلی کشور این است که با متعادل‌سازی، ترکیب و اختلاط فرآورده‌ها، بنزین در سطح قابل قبول عرضه شود تا مشکلی برای مصرف‌کنندگان و محیط زیست ایجاد نکند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر، کیفی‌سازی بنزین است که باید پس از فرآیند تولید و ترکیب فرآورده، کیفیت آن ارتقا پیدا کند و سپس سوخت با کیفیت مناسب در جایگاه‌ها عرضه شود.


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برچسب ها: استاندارد ، بنزین سوپر
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