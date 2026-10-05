باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ایران بر فراز قله‌ها + فیلم

مردم در دویست و هجدهمین شب از تجمعات از فتح قله‌های دانش و ورزش جوانان در روز‌های اخیر گفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جوانان ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی و ورزشی، قله‌های تازه‌ای را فتح کرده‌اند؛ موفقیت‌هایی که جلوه‌ای از توانمندی و باور نسل جوان کشور است.

مطالب مرتبط
ایران بر فراز قله‌ها + فیلم
young journalists club

دویست و سیزدهمین شب تجمعات مردمی + فیلم

ایران بر فراز قله‌ها + فیلم
young journalists club

مردم، متحد و مقاوم در میدان ایستاده‌اند + فیلم

ایران بر فراز قله‌ها + فیلم
young journalists club

دویست و پانزدهمین شب اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن برگزار شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناگفته‌هایی از شهید نیلفروشان؛ از تماس شهید زاهدی تا ولایت مداری سیدحسن نصرالله + فیلم
۳۴۰۴

ناگفته‌هایی از شهید نیلفروشان؛ از تماس شهید زاهدی تا ولایت مداری سیدحسن نصرالله + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۵
بازداشت ۵ هزار دانش‌آموز فرانسوی + فیلم
۱۲۰۱

بازداشت ۵ هزار دانش‌آموز فرانسوی + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۵
 واکنش معنادار مشاور سابق پنتاگون به بیانیه «سپاه پاسداران» خطاب به مردم آمریکا + فیلم
۱۰۳۶

 واکنش معنادار مشاور سابق پنتاگون به بیانیه «سپاه پاسداران» خطاب به مردم آمریکا + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی در تأسیسات آرامکو پس از حمله یمن + فیلم
۶۷۱

آتش‌سوزی در تأسیسات آرامکو پس از حمله یمن + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۵
شاهد؛ کلاشینکف پهپاد‌ها با یک مزیت مرگبار + فیلم
۶۱۱

شاهد؛ کلاشینکف پهپاد‌ها با یک مزیت مرگبار + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha