\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0639\u0631\u0635\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0648 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc\u060c \u0642\u0644\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0627 \u0641\u062a\u062d \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u061b \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645\u0646\u062f\u06cc \u0648 \u0628\u0627\u0648\u0631 \u0646\u0633\u0644 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n