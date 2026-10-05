فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از کشف ۲۷۰ لیتر بنزین قاچاق طی عملیات بازرسی مأموران پاسگاه باقران از یک دستگاه خودروی پژو پارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ شکوهی‌راد فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: در راستای اجرای طرح‌های پیشگیرانه و به‌منظور مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، مأموران انتظامی پاسگاه «باقران» حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک شدند.

او با بیان اینکه مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی، خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند، افزود: در بازرسی از این وسیله نقلیه، مقدار ۲۷۰ لیتر بنزین که به‌صورت قاچاق و غیرقانونی در حال حمل بود، کشف و ضبط شد.

سرهنگ شکوهی‌راد با اشاره به اینکه در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، عنوان کرد: قاچاق سوخت، سرمایه‌های ملی را هدف قرار داده و پلیس در راستای حراست از این سرمایه‌ها و حفظ امنیت و نظم عمومی، با هیچ‌کس مماشات نخواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند در پایان با تأکید بر اینکه نظارت بر تردد در تمامی محور‌های مواصلاتی با جدیت و دقت مضاعف در حال انجام است، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا و سوخت را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

منبع: خبرگزاری پلیس