باشگاه خبرنگاران جوان - احمد کرمی روز دوشنبه در دیدار رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهار کرد: ایلام از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه محیط‌زیست و طبیعت برخوردار است و ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک، شرایط ویژه‌ای را برای مدیریت مسائل زیست‌محیطی استان ایجاد کرده است.

وی افزود: بخش عمده‌ای از کانون‌های مستعد گرد و غبار که بر کیفیت هوای ایلام اثر می‌گذارند، خارج از استان قرار دارند و همین مساله اهمیت پایش مستمر و تقویت همکاری‌ها برای کنترل این پدیده را بیشتر می‌کند.

کرمی ادامه داد: نشست‌ها و بازدیدهای رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ایلام می‌تواند به بررسی دقیق‌تر نیازهای استان و پیگیری مطالبات دوستداران طبیعت و فعالان محیط‌زیست کمک کند.

استاندار ایلام گفت: کاشت درخت و مقابله با بیابان‌زایی از سال‌های گذشته در دستور کار استان قرار داشته و این کارها با هدف حفظ پوشش گیاهی و کاهش آثار تخریب سرزمین دنبال شده است.

وی تاکید کرد: تقویت زیرساخت‌های پایش گرد و غبار و تامین تجهیزات حفاظت و صیانت از جنگل‌ها و امکانات مقابله با آتش‌سوزی از نیازهای مهم استان است و انتظار می‌رود در این زمینه کارهای موثری انجام شود.

۱۱مصوبه برای رفع دغدغه‌های زیست‌محیطی

کرمی اظهار کرد: در سفر رییس‌جمهور به ایلام، ۱۱ مصوبه برای رفع بخشی از دغدغه‌های مردم در حوزه محیط‌زیست تصویب شد که اجرای آنها می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های این بخش کمک کند.

وی افزود: پیگیری این مصوبات و تامین اعتبارهای مورد نیاز، توان دستگاه‌های مسئول را برای حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت مسائل زیست‌محیطی افزایش خواهد داد.

استاندار ایلام ادامه داد: تشکل‌های مردمی فعال و توانمندی در حوزه محیط‌زیست در استان فعالیت دارند و این مجموعه‌ها در کنار کارکنان و محیط‌بانان سازمان حفاظت محیط‌زیست برای صیانت از طبیعت تلاش می‌کنند.

وی تاکید کرد: حفظ محیط‌زیست یکی از ارکان توسعه پایدار است و همه دستگاه‌های اجرایی باید برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی و تقویت زیرساخت‌های محیط‌زیستی استان همکاری کنند.