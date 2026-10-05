سهم نیروگاه‌های حرارتی از تولید ناویژه برق کشور در سال ۱۴۰۴ به ۹۴ درصد رسید و ایران در رتبه ۱۳ جهانی تولید برق قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - در دولت چهاردهم و بر اساس راهبرد‌های وزارت نیرو، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با عزم جهادی و ایستادگی در برابر فشار‌های ناشی از جنگ‌های تحمیلی اخیر و تحریم‌های ظالمانه، دستاورد‌های بزرگی را رقم زد. ظرفیت کل نیروگاه‌های کشور به بیش از ۱۰۱ هزار مگاوات و ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی به حدود ۸۰ هزار مگاوات افزایش یافت. سهم نیروگاه‌های حرارتی از تولید ناویژه برق کشور در سال ۱۴۰۴ به ۹۴ درصد رسید و ایران در رتبه ۱۳ جهانی تولید برق قرار گرفت.

افتتاح واحد‌های جدید از جمله واحد اول مقیاس متوسط نیروگاه ری (۴۲ مگاوات، راندمان سیکل ترکیبی ۵۱ درصد)، واحد سوم گازی نیروگاه نکا (۱۸۳ مگاوات، راندمان سیکل ترکیبی ۵۳ درصد)، واحد سوم گازی خرم‌آباد (۱۸۳ مگاوات)، واحد گاز کلاس F نیروگاه سهند (۳۰۷ مگاوات، راندمان ۵۸ درصد) و بزرگ‌ترین واحد بخار راندمان بالای کشور در رودشور (۳۴۵ مگاوات، راندمان ۵۷ درصد) از جمله این افتخارات است.

رکورد تاریخی نصب و راه‌اندازی واحد چهارم گازی نیروگاه نکا در تنها ۹۹ روز در شرایط جنگ تحمیلی سوم، گواهی بر اراده شکست‌ناپذیر متخصصان صنعت برق حرارتی است. مجموع ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی تا تابستان ۱۴۰۵ به بیش از ۲۵۰۰ مگاوات رسید و سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی در این حوزه انجام شد.

این دستاورد‌ها نه تنها پاسخگوی رشد مصرف برق مناطق مختلف کشور بود، بلکه پایداری شبکه سراسری را تقویت کرد و نقش بی‌بدیل برق حرارتی را به‌عنوان یکی از مولفه‌های امنیت ملی و پیشران توسعه به اثبات رساند.

برچسب ها: وزارت نیرو ، برق حرارتی
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