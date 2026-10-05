مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: بر اساس گزارش‌های مردمی از سطح بازار مبنی بر تولید لوله‌های غیراستاندارد در یک واحد تولیدی، بازرسان استاندارد به این واحد تولیدی در شهرستان رباط کریم اعزام و پس از بازرسی میدانی، مقادیر زیادی لوله پلی‌اتیلن غیراستاندارد را شناسایی و تخلفات صورت‌گرفته را در قالب صورتجلسه رسمی «جمع‌آوری و توقیف» مستند کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  قاسم فدوی مدیرکل در خصوص این خبر توضیح داد: بر اساس گزارش کارشناسان بازرس، در انبارهای این واحد تولیدی مقادیر قابل توجهی لوله پلی‌اتیلن بدون کد ده رقمی و علامت استاندارد و فاقد مشخصات فنی، مشاهده شد. همچنین بیش از ۲۰۰ شاخه لوله پلی‌اتیلن با نشان استاندارد اما فاقد کد ده رقمی (که امکان استعلام اصالت آن‌ها را غیرممکن می‌کند) در این واحد شناسایی و توقیف گردید.

وی افزود: نکته حائز اهمیت آنکه در بازرسی انجام‌شده، مشخص شد مواد اولیه مصرفی این واحد تولیدی صرفاً شامل گونی‌های ضایعات است؛ موضوعی که به‌طور جدی درباره کیفیت و ایمنی محصولات تولیدی این واحد ابهام ایجاد می‌کند. این واحد تولیدی همچنین فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده لوله بوده و کل اقلام شناسایی‌شده به صورت موقت و با نظارت کارشناسان، توقیف ارجاع شد.

اداره‌کل استاندارد استان تهران در ادامه، ضمن قدردانی از همکاری شهروندان در ارسال گزارش‌های مردمی، تأکید کرد: «استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن غیراستاندارد در شبکه انتقال آب و سیفون‌های بهداشتی، می‌تواند منجر به نشت، ترکیدگی و خسارت جدی به تأسیسات ساختمان شود؛ لذا خریداران به ویژه مصرف‌کنندگان، پیش از خرید باید از نشان استاندارد و استعلام کد ده رقمی ذیل آن به شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ مطمئن شوند.»

برچسب ها: سازمان استاندارد ، تخلف
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