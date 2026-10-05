باشگاه خبرنگاران جوان - فعالان فضای مجازی در شبکه اجتماعی ایکس با یادآوری آنچه کشور‌های غربی به ویژه فرانسه و آمریکا در قبال آشوب‌های دیماه سال گذشته ایران از خود نشان دادند، این رفتار‌ها را نمونه بارز تنش‌آفرینی و به خطر انداختن امنیت ملی ایران توصیف کردند.

واکنش کاربران که اکثرا با زبان طنز و کنایه‌آمیز بود به دروغ رسانه‌ای غرب در مورد تعداد جان‌باختگان د‌ی‌ماه گذشته اشاره دارد.

همچنین برخی از کاربران با اشاره به سکوت دولت فرانسه در مورد آزادی بیان فرانسوی‌ها و حقوق بشر افرادی که با خشونت پلیس فرانسه سرکوب می‌شوند، تاکید کردند غرب این نسخه‌ها را فقط برای ایران می‌نویسد.

تعدادی از کاربران نیز همچنان با زبان کنایه خواستار تغییر رژیم در فرانسه شده و با یادآوری سخن ترامپ که به شورشیان در ایران قول کمک داده بود، نوشتند: «کمک برای فرانسه در راه است!»

در ادامه تعدادی از اظهارات کاربران در این باره آمده است:

فقط یادآوری می‌کنم که #فرانسه از شورش‌ها در ایران حمایت کرده بود، اما حالا ورق برگشته است.

اگر دولت فرانسه اقدامات بیشتری علیه معترضان مسالمت‌جو انجام دهد، تغییر رژیم ضروری است.

آیا کسی شنیده که مکرون دم از حقوق بشر و آزادی بیان بزند؟ آقای عراقچی، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.

در فرانسه هم باید تغییر رژیم صورت گیرد.

اگر ما به اندازه موساد یا سیا شرور بودیم، چند شلیک مستقیم به معترضان و مسلح کردن آنها می‌توانست به گسترش آزادی و دموکراسی کمک کند.

ایران باید شهروندان فرانسوی را مسلح کند و خواستار تغییر رژیم شود. تا کنون، رژیم فرانسه ۷۰ هزار معترض را کشته است.

رژیم فرانسه با مردم خود دشمنی دارد و باید تغییر کند!

رژیم فرانسه ۳۵ هزار نفر از معترضان خود را که خواستار آزادی و دموکراسی بودند، به قتل رسانده است.

آمریکا، بریتانیا و اسرائیل به چند شورش حسابی نیاز دارند.

ما از شهروندان فرانسه می‌خواهیم که بپاخیزند و نهاد‌های خود را پس بگیرند؛ کمک در راه است!

منبع: خبرگزاری فارس