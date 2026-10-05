مسیر رفت‌ و برگشت محور کندوان در محدوده ولی‌آباد تا مرزن‌آباد برای عبور احشام مسدود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به انسداد محور کندوان از صبح امروز اظهار کرد: این محدودیت با هدف اجرای عملیات و مدیریت تردد در محور کندوان اعمال خواهد شد و در مدت اجرای آن، امکان تردد خودرو‌ها در مسیر رفت‌وبرگشت محدوده اعلام‌شده وجود ندارد.

وی افزود: انسداد محور در دو روز ۱۳و ۲۰ مهر از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت.

عبادی از رانندگان خواست با توجه به این محدودیت، زمان سفر خود را مدیریت کرده و برای تردد در این ساعات از محور‌های جایگزین استفاده کنند.

رئیس پلیس راه مازندران خاطرنشان کرد: در زمان انسداد محور کندوان، محور‌های هراز و سوادکوه برای تردد خودرو‌ها قابل استفاده خواهند بود.

در حال حاضر تردد در دیگر راه‌های مازندران عادی و روان است.

برچسب ها: جاده کندوان ، مسدود
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