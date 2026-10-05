باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالرضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ناترازی گاز در کشور گفت: ما نسبت به سال قبل، به‌دلیل حمله دشمن به فازهای پارس جنوبی، ۱۳۰ میلیون مترمکعب ناترازی بیشتری داریم بنابراین ناترازی به حوزه‌های مختلف منتقل می‌شود.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس اظهار کرد: تمام تلاش دولت بر این است که در بخش خانگی قطعی نداشته باشیم. در حال حاضر با ترکمنستان در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم برای استان‌های شمالی گاز وارد کنیم و چون این مناطق در انتهای خط قرار دارند، فشار گاز را در آنجا تقویت کنیم، اما به ناچار در بخش صنعت قطعی گاز داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: در نیروگاه‌های حرارتی، این موضوع را با استفاده از سوخت مایع تنظیم کرده‌ایم تا جایگزین گاز شود. جلسات متعددی با حضور وزرای نفت سابق، نیرو و معاونت‌های مربوطه در کمیسیون انرژی داشتیم و تنظیم کردیم که به‌جای بخشی از گاز مورد نیاز، گازوئیل و نفت کوره بدهیم و در بعضی موارد LPG تزریق شود.

این نماینده مجلس می‌گوید تمام تلاش ما این است که نیروگاه‌های برق هم بتوانند کار خودشان را انجام دهند، اما ناچاراً در آنجا هم مقداری قطعی برق خواهیم داشت. متأسفانه قطعی‌ها به‌دلیل ناترازی گاز، توأمان شده‌اند و هم در حوزه گاز و هم در حوزه برق، متأسفانه تا پایان سال قطعی‌هایی وجود خواهد داشت.

سپهوند اظهار کرد: ما به آن اندازه مخزن نداریم که بتوانیم ذخیره‌سازی کنیم و ناترازی گاز را جبران کنیم البته خوشبختانه تا الان میزان ذخایرمان به بیشترین میزان در سال‌های گذشته یعنی حدود سه‌ونیم میلیارد لیتر رسیده و در شرایط مناسبی هستیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در حوزه انرژی خورشیدی، پیشرفت خوبی داشته‌ایم و الان به مرز تولید ۶۵۰۰ مگاوات رسیده‌ایم که وارد شبکه شده است و تا پایان سال هم به نزدیک ۱۰ هزار مگاوات می‌رسیم، اما ناترازی به‌دلیل جنگ حدود ۱۵ هزار مگاوات است که بخشی از آن جبران شده بود، اما ۴۲۰۰ مگاوات به‌دلیل وقوع جنگ از مدار خارج شد و ما دوباره به همان ناترازی قبلی برگشتیم، اما تا پیک مصرف تابستان سال آینده، قطعاً ناترازی برق کمتر می‌شود.

سپهوند درباره احتمال مورد هدف قرار گرفتن نیروگاه‌ها در صورت وقوع جنگ گفت: موضوع جنگ بحث جداگانه‌ای است و الان در روسیه و اوکراین هم این اتفاقات روزانه در حال رخ دادن است. اگر جنگی اتفاق بیفتد و اگر آمریکا به زیرساخت‌های ما حمله کند، قطعاً زیرساخت‌های کشورهایی که پایگاه‌های آمریکا در آن‌ها قرار دارد، حتماً مورد حمله قرار می‌گیرند.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس اظهار کرد: اگر به زیرساخت‌های ما حمله کنند، قطعاً ناترازی‌ها بیشتر می‌شود و شرایط دیگر عادی نیست که بخواهیم بگوییم در بخش صنعت، ناترازی چقدر است یا میزان قطعی در هر بخش چقدر خواهد بود لذا اگر جنگ رخ دهد، متاسفانه آسیب‌های خودش را دارد.