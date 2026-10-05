سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید متاسفانه هم در حوزه گاز و هم در حوزه برق تا پایان سال قطعی‌هایی وجود خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالرضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ناترازی گاز در کشور گفت: ما نسبت به سال قبل، به‌دلیل حمله دشمن به فازهای پارس جنوبی، ۱۳۰ میلیون مترمکعب ناترازی بیشتری داریم بنابراین ناترازی به حوزه‌های مختلف منتقل می‌شود. 

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس اظهار کرد: تمام تلاش دولت بر این است که در بخش خانگی قطعی نداشته باشیم. در حال حاضر با ترکمنستان در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم برای استان‌های شمالی گاز وارد کنیم و چون این مناطق در انتهای خط قرار دارند، فشار گاز را در آنجا تقویت کنیم، اما به ناچار در بخش صنعت قطعی گاز داشته باشیم. 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: در نیروگاه‌های حرارتی، این موضوع را با استفاده از سوخت مایع تنظیم کرده‌ایم تا جایگزین گاز شود. جلسات متعددی با حضور وزرای نفت سابق، نیرو و معاونت‌های مربوطه در کمیسیون انرژی داشتیم و تنظیم کردیم که به‌جای بخشی از گاز مورد نیاز، گازوئیل و نفت کوره بدهیم و در بعضی موارد LPG تزریق شود. 

این نماینده مجلس می‌گوید تمام تلاش ما این است که نیروگاه‌های برق هم بتوانند کار خودشان را انجام دهند، اما ناچاراً در آنجا هم مقداری قطعی برق خواهیم داشت. متأسفانه قطعی‌ها به‌دلیل ناترازی گاز، توأمان شده‌اند و هم در حوزه گاز و هم در حوزه برق، متأسفانه تا پایان سال قطعی‌هایی وجود خواهد داشت. 

سپهوند اظهار کرد: ما به آن اندازه مخزن نداریم که بتوانیم ذخیره‌سازی کنیم و ناترازی گاز را جبران کنیم البته خوشبختانه تا الان میزان ذخایرمان به بیشترین میزان در سال‌های گذشته یعنی حدود سه‌ونیم میلیارد لیتر رسیده و در شرایط مناسبی هستیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در حوزه انرژی خورشیدی، پیشرفت خوبی داشته‌ایم و الان به مرز تولید ۶۵۰۰ مگاوات رسیده‌ایم که وارد شبکه شده است و تا پایان سال هم به نزدیک ۱۰ هزار مگاوات می‌رسیم، اما ناترازی به‌دلیل جنگ حدود ۱۵ هزار مگاوات است که بخشی از آن جبران شده بود، اما ۴۲۰۰ مگاوات به‌دلیل وقوع جنگ از مدار خارج شد و ما دوباره به همان ناترازی قبلی برگشتیم، اما تا پیک مصرف تابستان سال آینده، قطعاً ناترازی برق کمتر می‌شود.

سپهوند درباره احتمال مورد هدف قرار گرفتن نیروگاه‌ها در صورت وقوع جنگ گفت: موضوع جنگ بحث جداگانه‌ای است و الان در روسیه و اوکراین هم این اتفاقات روزانه در حال رخ دادن است. اگر جنگی اتفاق بیفتد و اگر آمریکا به زیرساخت‌های ما حمله کند، قطعاً زیرساخت‌های کشورهایی که پایگاه‌های آمریکا در آن‌ها قرار دارد، حتماً مورد حمله قرار می‌گیرند. 

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس اظهار کرد: اگر به زیرساخت‌های ما حمله کنند، قطعاً ناترازی‌ها بیشتر می‌شود و شرایط دیگر عادی نیست که بخواهیم بگوییم در بخش صنعت، ناترازی چقدر است یا میزان قطعی در هر بخش چقدر خواهد بود لذا اگر جنگ رخ دهد، متاسفانه آسیب‌های خودش را دارد.

برچسب ها: ناترازی گاز ، ناترازی برق ، قطعی گاز ، قطع برق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سیامک
۱۴:۵۳ ۱۳ مهر ۱۴۰۵
چند ملیون مهاجر افقان تشریف ببرند کشور خودشون دست از سر ایران بردارند خیلی از این مشکلات راحت حل میشند.
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۵
علاج تمامی کمبودهای کشور ۱۰۰٪ با اخراج افغان ها برطرف خواهد شد
قطع مصرف همیشگی ۱۷ میلیون مصرف کننده آب و برق و گاز، بزرگترین خدمت و محبت در حق کشور عزیزمان است.
امیدوارم برسد به دست مسئولین محترم و دلسوز کشور عزیزمان.
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۱۳ مهر ۱۴۰۵
در زمستان ادعا میکنیم کاش گرمایشی بجای گاز رو برق بود در صورتی در تابستان برای تامین برق درمانده ایم با قطع برق گاز چیزی درست نمیشود یه مسکن موقت هستش بفکر باشین
۰
۱۴
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