باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسکای نیوز گزارش داد که وزرای نفت کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس امروز دوشنبه، در بحرین گرد هم می‌آیند تا راه‌های تقویت روند همکاری مشترک کشور‌های عضو در بخش نفت و انرژی و همچنین طرح اضطراری منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی را بررسی کنند.

براساس گزارش این خبرگزاری وزرا در این نشست، پرونده‌ها و برنامه‌های مرتبط با توسعه همکاری میان کشور‌های عضو در حوزه انرژی و همچنین توصیه‌های ارائه‌شده از سوی کمیته‌ها و گروه‌های تخصصی را بررسی خواهند کرد.

معاونان وزارتخانه‌های نفت و گاز کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز روز ۲۸ سپتامبر گذشته، طرح اضطراری منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی، تشکیل کمیته‌ای برای برنامه‌ریزی، هماهنگی و پیگیری، حمایت از مشارکت کشور‌های عضو در کنفرانس‌های آتی انرژی و شماری از موضوعات مرتبط با همکاری و فعالیت مشترک در بخش انرژی را بررسی کرده بودند.

این نشست در جریان بیستمین نشست مقدماتی برای برگزاری سی‌وهفتمین نشست کمیته همکاری نفتی کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد که به‌صورت ویدئوکنفرانس انجام گرفت.

منبع: اسکای نیوز