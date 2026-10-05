معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز تحویل نخستین واحد‌های طرح استیجار در شهر‌های مختلف تا نیمه نخست مهر خبر داد و گفت: تهران جزو آخرین استان‌هایی بود که فرآیند ثبت‌نام در آن انجام شد و در حال حاضر اقدامات مربوط به تجهیز واحد‌ها در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح استیجار اظهار کرد: تهران جزو استان‌هایی بود که ثبت‌نام در آن در مراحل پایانی انجام شد و در حال حاضر فرآیند مربوط به تجهیز واحدها در حال انجام است.

وی افزود: امیدواریم قراردادهای کارگزاری مربوط به طرح استیجار نیز امروز ابلاغ شود تا بتوانیم فرآیند آغاز تحویل واحدها را دنبال کنیم.

طاهرخانی درباره زمان آغاز تحویل واحدهای استیجاری گفت: برنامه ما این است که تا نیمه نخست مهرماه، تحویل نخستین واحدها را در شهرهای مختلف آغاز کنیم. این واحدها مربوط به پروژه‌هایی است که فرآیند اجرای آنها زودتر آغاز شده است. اقدامات اجرایی برای تحویل واحدها در حال انجام است و تلاش می‌کنیم در همین چند روز نخستین واحدها را آماده تحویل کنیم.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت ثبت‌نام در طرح تأمین زمین و مسکن روستایی گفت: فرآیند ثبت‌نام از چند روز گذشته آغاز شده و اقدامات مربوط به تأمین زمین نیز در حال انجام است.

طاهرخانی درباره میزان استقبال از این طرح اظهار کرد: ثبت‌نام‌ها از روز سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است و برای اطلاع دقیق از میزان ثبت‌نام‌ها و تأیید درخواست‌ها باید گزارش‌های دفتر پایش را دریافت کرد.

وی افزود: دفتر پایش به صورت ماهانه گزارش‌های مربوط به میزان ثبت‌نام، تعداد درخواست‌های تأییدشده و روند اجرای طرح را ارائه می‌کند و این اطلاعات در اختیار رسانه‌ها نیز قرار خواهد گرفت.

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برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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