مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی بر بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ایجادشده در شبکه فیبر نوری، تسریع در واگذاری سرویس‌های باند پهن و ارتقای رضایت مشتریان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - بهمن اسمعیل‌زاده، مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی، درنشست  کمیته دایری با حضور مدیران و پیمانکاران، برگزار شد با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، اظهار داشت: تسریع در واگذاری سرویس‌های FTTH و ارتقای سطح رضایت مشتریان باید در اولویت اصلی فعالیت‌های ما باشد. ما باید از ظرفیت‌های ایجادشده در شبکه فیبر نوری، بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم

وی همچنین بر ضرورت اجرای استاندارد و اصولی پروژه‌ها برای ارائه خدمات پایدار تأکید کرد و افزود: پروژه برگردان کابل‌های مسی و آزادسازی منابع برای تداوم توسعه شبکه، از موضوعات حیاتی است که باید با نظارت دقیق و رعایت استانداردهای فنی پیش برود.

اسمعیل‌زاده در ادامه با اشاره به اولویت‌بندی مناطق مختلف شهر ارومیه (از جمله مراکز فجر، وحدت، ایثار، رودکی، قندی، پیام و ولیعصر) برای واگذاری سرویس‌های باند پهن، تصریح کرد که مناطقی با بیشترین ظرفیت زیرساختی، در اولویت اول قرار دارند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خدمات به مشتریان ارائه شود.

برچسب ها: سرویس اینترنت پرسرعت ، فیبرنوری
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