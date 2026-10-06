باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر اساس موازین و مقررات بین‌المللی انجام می‌شود و برخورداری از فناوری هسته‌ای، حق مسلم جمهوری اسلامی ایران بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است.

وی افزود: بر اساس معاهده NPT، کشور‌های برخوردار از فناوری هسته‌ای موظف هستند در زمینه انتقال دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای به کشور‌های فاقد این فناوری همکاری کنند، اما این اقدام درباره ایران انجام نشد و جمهوری اسلامی ایران با هزینه‌های سنگین و با تقدیم شهدای بسیاری از دانشمندان هسته‌ای خود به این فناوری دست پیدا کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین اساساً این موضوع که ایران قرار است در قبال دریافت امتیازی از آمریکا، از حقوق هسته‌ای خود صرف‌نظر کند، موضوعیت ندارد و طرح چنین موضوعی بیشتر جنبه تبلیغاتی و رسانه‌ای دارد.

توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست

بروجردی در ادامه با اشاره به توان دفاعی و موشکی کشور بیان کرد: ایران توان موشکی خود را در شرایط تحریم به دست آورده و این توانمندی را ارتقا خواهد داد.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران توان موشکی خود را تا جایی ارتقا خواهد داد که بتواند از فضای کشور به‌طور مؤثر دفاع کند و هواپیما‌های آمریکایی را در صورت ورود به محدوده دفاعی ایران هدف قرار دهد.



بروجردی تصریح کرد: بنابراین توان موشکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره و معامله نیست و جمهوری اسلامی ایران زیر بار مذاکره درباره این توانمندی نخواهد رفت.

تنگه هرمز از دستاورد‌های پیروزی ایران در جنگ است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره جایگاه تنگه هرمز نیز اظهار داشت: تنگه هرمز از دستاورد‌های پیروزی ایران در جنگ است و جمهوری اسلامی ایران آن را از دست نخواهد داد. ایران با اقتدار تنگه هرمز را در اختیار خواهد داشت و این تصور که جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را از دست خواهد داد، کاملاً غلط است.

بروجردی تصریح کرد: هفت شرطی که جمهوری اسلامی ایران برای آمریکایی‌ها تعیین کرده است، در صورت اجرا، زمینه باز شدن تنگه هرمز را فراهم خواهد کرد.

ایران خواستار تأمین امنیت منطقه توسط کشور‌های منطقه است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره نقش کشور‌های منطقه در تحولات اخیر گفت: امیدواریم کشور‌های منطقه به این جمع‌بندی رسیده باشند که آمریکا نمی‌تواند امنیت منطقه را حفظ کند.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص جمهوری اسلامی ایران به کشور‌های منطقه این است که طرح جدیدی با محوریت تأمین امنیت منطقه توسط کشور‌های منطقه اجرا شود.

بروجردی افزود: جمهوری اسلامی ایران برای اجرای چنین طرحی آمادگی دارد و معتقد است کشور‌های منطقه می‌توانند با همکاری جمعی و بدون حضور نیرو‌های بیگانه، امنیت منطقه را حفظ کنند.

محور اقدامات ایران حفظ منافع و امنیت ملی است

بروجردی در تحلیل شرایط کنونی کشور و منطقه بیان کرد: شرایط فعلی در واقع جنگ اراده‌ها و آزمونی برای تاب‌آوری است.

وی با اشاره به شرایط داخلی آمریکا اظهار داشت: به دلیل شرایط ویژه‌ای که در داخل آمریکا وجود دارد و همچنین افزایش قیمت نفت و حامل‌های سوخت، وضعیت آمریکا مناسب نیست.

بروجردی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در چنین شرایطی قرار نیست امتیازی به آمریکایی‌ها بدهد که آنها بتوانند از آن برای تأمین منافع خود استفاده کنند. محور اقدامات جمهوری اسلامی ایران حفظ منافع ملی و امنیت ملی است و آمادگی کشور به لحاظ نظامی نیز نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است.

ایران با وجود تحریم‌ها در حال مدیریت شرایط اقتصادی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود همه فشارها، تحریم‌ها و محاصره آمریکا، با استفاده از اصول مدیریت بحران در حال مدیریت شرایط است.

بروجردی افزود: ایران تا هر زمانی که نیاز باشد به تاب‌آوری خود ادامه خواهد داد و نقش و سهم ملت ایران در این تاب‌آوری بسیار مهم و قابل تقدیر است.

وی با قدردانی از مردم ایران اظهار داشت: ملت ایران در هفتمین ماه حضور در صحنه قرار دارد و در زمینه تاب‌آوری ملی و مقاومت، نقش تاریخی خود را ایفا کرده است.

بروجردی در پایان تأکید کرد: ما تا آخر ایستاده‌ایم و مطمئناً پیروز نهایی این جنگ خواهیم بود.