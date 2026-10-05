مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران از جهش چشمگیر شاخص سرانه زیربنای مدارس در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - عباس زارع، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، امسال ۱۰۳ مدرسه در قالب ۱۲۲ کلاس و ۱۴۴ هزار متر مربع زیربنا در اول مهر به دانش آموزان تحویل داده شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران با اشاره به وضعیت مدارس آسیب‌دیده افزود: در شهر تهران و شهرستان‌ها، مجموعاً حدود ۳۳۵ مدرسه با آسیب‌های سازه‌ای مواجه بودند که با انجام اقدامات تخصصی، بسیاری از آنها از جمله مدارس منطقه ۵، ۱۱ تهران، پرند و رباط کریم، به‌طور کامل بازسازی و آماده بهره‌برداری شده‌اند.

زارع ادامه داد: یکی از دستاورد‌های مهم این دوره، افزایش سرانه زیربنای مدارس استان تهران از ۵/۲۸ متر مربع به ۵/۷۹ متر مربع است که منجر به بهبود جایگاه این استان در رده‌بندی کشوری شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران همچنین به برنامه‌های آتی از جمله ساخت پناهگاه و اتاق‌های امن در مدارس اشاره کرد و گفت: با حمایت وزیر آموزش وپرورش و استاندار استان، تلاش بر این است که ظرف سال آینده با تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده و مشارکت خیرین، به سرانه استاندارد ۶/۱۰ متر مربع که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، دست یابیم.

وی در پایان با اشاره به تجهیز مدارس به تکنولوژی‌های نوین، از برنامه‌ریزی برای ورود تلویزیون‌های تعاملی و هوشمند به مدارس در دستور کار سازمان مذکور خبر داد.

برچسب ها: بازسازی مدارس ، ساخت مدرسه
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