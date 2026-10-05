رئیس کل سازمان امور مالیاتی نحوه استرداد اضافه برداشت مالیات بر حقوق را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه نحوه استرداد اضافه‌پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق و به استناد مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، به اطلاع می‌رساند: در مواردی که به استناد مفاد ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق اضافه بر مالیات متعلق پرداخت شده باشد و حقوق‌بگیر با رعایت بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰ مورخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ نسبت به درخواست استرداد اقدام کرده باشد، اداره کل محل سکونت پس از رسیدگی و احراز صحت مازاد بودن مالیات پرداخت شده و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره کل، مراتب را به همراه مشخصات و شماره شبا (حساب) ذی‌نفع به اداره کل امور مالیاتی دریافت‌کننده مالیات، جهت پرداخت (استرداد مالیات) اعلام کند.

بر اساس ابلاغ سبحانیان، اداره کل دریافت‌کننده مالیات موظف است ظرف ۳ روز کاری از محل وصولی‌های جاری، مبالغ قابل استرداد را به حساب ذی‌نفع واریز و نتیجه را به همراه مستندات قانونی به اداره کل محل سکونت مؤدی ارسال کند.

تشریح جزئیات مفاد بخشنامه

به عبارت دیگر، اگر طبق ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، حقوق‌بگیر مالیات بر درآمد حقوق را بیشتر از مقدار قانونی پرداخت کرده و چنانچه درخواست استرداد ثبت کرده باشد، اداره کل آمد مالیاتی محل سکونت او پس از بررسی و تأیید اینکه مبلغ پرداختی واقعاً اضافه است، مشخصات و شماره شبای ذی‌نفع را به اداره کل امور مالیاتیِ دریافت‌کننده مالیات ارسال می‌کند.

سپس اداره کل دریافت‌کننده مالیات موظف است حداکثر ظرف ۳ روز کاری، مبلغ قابل استرداد را از محل وصولی‌های جاری به حساب ذی‌نفع واریز و نتیجه را همراه با مستندات قانونی به اداره کل محل سکونت مؤدی (حقوق‌بگیر) ارسال کند.