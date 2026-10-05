سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: این تیم در بیشتر دقایق مسابقه برابر شاهین بندرعامری بوشهر بر بازی مسلط بود، اما با دو اشتباه و تقدیم ۲ پنالتی، نتیجه را به حریف واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ابراهیم صادقی شامگاه یکشنبه پس از شکست ۲ بر صفر سایپا برابر شاهین بندرعامری در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به نظرم حدود ۸۵ دقیقه بازی در اختیار ما بود و در مالکیت توپ و ایجاد موقعیت عملکرد خوبی داشتیم، اما روی ۲ صحنه به دلیل بی‌تجربگی مرتکب اشتباه شدیم و ۲ پنالتی به حریف دادیم که همین موضوع باعث شد بازی را از دست بدهیم.

وی افزود: با توجه به شرایط آب‌وهوایی می‌دانستیم در این مسابقه باید چگونه بازی کنیم و در بیشتر دقایق مسابقه مالکیت توپ و جریان بازی در اختیار ما بود.

سرمربی سایپا ادامه داد: پس از انجام تعویض‌ها تلاش کردیم ریسک بیشتری داشته باشیم و با نفرات بیشتری در حمله شرکت کنیم، اما شاهین نیز پس از ۱۰ نفره شدن تغییراتی در شیوه بازی خود ایجاد کرد و منطقی بود که تلاش کند شرایط مسابقه را مدیریت کند.

صادقی با اشاره به حضور چند بازیکن جوان در ترکیب سایپا گفت: در ترکیب ما چهار یا پنج بازیکن جوان حضور داشتند و بازی کردن مقابل تعداد زیادی تماشاگر و در چنین فضایی تجربه بسیار خوبی برای آنها بود.

وی درباره اینکه سایپا در فاز تهاجمی مقابل ساختار دفاعی شاهین با مشکل مواجه شده بود، اظهار کرد: با این موضوع مخالف هستم زیرا اگر بازی را با دقت نگاه کنیم، صحنه‌ای که منجر به پنالتی نخست شد، روی حمله شاهین نبود.

سرمربی سایپا توضیح داد: توپ در اختیار بازیکن ما بود و در محوطه جریمه خودمان آن را از دست دادیم که همین صحنه به پنالتی منجر شد و پیش از آن نیز موقعیت خاصی در اختیار شاهین قرار نگرفته بود حتی پس از گل نیز مالکیت توپ در اختیار ما بود و توانستیم جریان بازی را در دست بگیریم.

صادقی افزود: ارسال‌های زیادی روی دروازه شاهین داشتیم، یک گل نیز زدیم که داور آن را آفساید اعلام کرد و دو سه شوت بسیار خوب هم زدیم که دروازه‌بان حریف آنها را مهار کرد.

وی با بیان اینکه فوتبال با اشتباهات گره خورده است، گفت: ما اشتباهاتی داشتیم و شاهین نیز تیم بسیار خوبی است و فوتبال خوبی بازی می‌کند، اما معتقدم بخش زیادی از جریان مسابقه در اختیار سایپا بود.

سرمربی سایپا درباره عملکرد داوری نیز اظهار کرد: بعد از اخراج دروازه‌بان شاهین، احساس کردم داور در برخی صحنه‌ها کمی با تیم حریف مهربان‌تر برخورد کرد. با این حال بهتر است درباره داوری صحبت نکنیم و مسئولیت خودمان را بپذیریم.

صادقی ادامه داد: در فوتبال برخی مربیان پس از هر تصمیم داور اعتراض می‌کنند و کارت زرد می‌گیرند، اما به نظرم هرچه تعداد این رفتارها کمتر شود، فوتبال بیشتر به سمت فنی شدن حرکت می‌کند.

وی درباره شرایط سایپا در فصل جاری گفت: امسال یک تیم جدید ساخته‌ایم و عملکرد خوبی داشتیم و در بیشتر دقایق بازی‌ها مسلط بودیم، اما امروز با دو اشتباه و ۲ پنالتی نتیجه را واگذار کردیم.

سرمربی سایپا با اشاره به اهداف این تیم در فصل جاری گفت: هدف نخست ما این است که یک تیم خوب بسازیم. سایپا همواره یکی از تیم‌های بازیکن‌ساز فوتبال ایران بوده و بازیکن‌سازی در کنار ارائه فوتبال خوب و کسب نتایج مناسب از اهداف اصلی ماست.

صادقی عنوان کرد: تا اینجا عملکرد تیم بد نبوده است، هرچند امروز نتیجه را واگذار کردیم. فکر می‌کنم حضور تعداد زیادی تماشاگر و فشاری که از سوی هواداران تیم میزبان وجود داشت نیز از عواملی بود که شاید باعث شد نتوانیم کیفیت همیشگی خود را ارائه کنیم.

برچسب ها: تیم سایپا ، مسابقات فوتبال
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