پس از حملات یمن به تاسیسات نفتی و انرژی عربستان قیمت نفت به بیش از ۱۰۳ در هر بشکه افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - داده‌های معاملات نشان می‌دهد که پس از حملات نیروهای یمنی به تاسیسات نفتی در عربستان سعودی، قیمت نفت خام برنت به بیش از ۱۰۳.۳ دلار در هر بشکه افزایش یافته است.

قیمت قرارداد‌های آتی نفت خام برنت برای دسامبر آینده در مقایسه با قیمت بسته شدن قبلی، ۰.۵۵ درصد افزایش یافته و به ۱۰۳.۲۸ دلار در هر بشکه رسیده است، در حالی که بالاترین قیمت از زمان آغاز معاملات روز به ۱۰۳.۳۹ دلار در هر بشکه رسیده است.

یمن دیروز‌ یکشنبه، اعلام کرد که نیرو‌های مسلحش «حملات ترکیبی» را به تاسیسات نفتی عربستان سعودی آغاز کرده‌اند.

تشدید درگیری‌های نظامی در یمن پس از آن شدت گرفت که عربستان به فرودگاه صنعا حمله ‌کرد و مانع از پرواز و فرود به این فرودگاه شد. بیش از ۱۰ سال است که عربستان و یک ائتلاف عربی به یمن حمله می‌کنند و این کشور را مورد محاصره قرار دادند.

در راستای همین حملات نیروهای یمنی اعلام‌کردند که هر تنشی را تشدید بیشتر و محاصره را با محاصره پاسخ خواهند داد. نیروهای یمنی در ۱۰ سپتامبر کنترل جزیره استراتژیک میون در ورودی تنگه باب المندب و همچنین مجمع‌الجزایر حنیش در دریای سرخ را به دست گرفت.

یمنی‌ها پیش از این کنترل منطقه و بندر المخا و همچنین تعدادی دیگر از مناطق غرب استان تعز در جنوب غربی کشور را نیز به دست گرفته بود.

منبع: اسپوتنیک