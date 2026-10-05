دانشگاه صنعتی امیرکبیر در برنامه‌ای حمایتی، برای رتبه‌های برتر کنکور و نخبگان علمی بورسیه‌های مالی سالانه ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی دانشگاه امیرکبیر، دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که با رتبه زیر ۲۰۰ در کنکور سراسری وارد این دانشگاه شوند، در صورت حفظ معدل بالای ۱۷، به مدت هشت نیمسال تحصیلی مشمول دریافت بورسیه سالانه ۸۰ میلیون تومانی خواهند بود. مبلغ این حمایت به ازای هر نیمسال ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.

این حمایت برای مدال‌آوران المپیادهای دانش‌آموزی نیز در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری که دانشجویان دارای مدال طلای المپیاد، سالانه ۹۰ میلیون تومان، مدال‌آوران نقره سالانه ۸۰ میلیون تومان و دارندگان مدال برنز سالانه ۷۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. این مبالغ نیز به ازای هر نیمسال به ترتیب ۴۵، ۴۰ و ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است.

در کنار بورسیه‌های مستمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای رتبه‌های برتر المپیاد دانشجویی نیز جوایز نقدی جداگانه‌ای در نظر گرفته است؛ بر این اساس رتبه نخست ۵۰ میلیون تومان، رتبه دوم ۳۰ میلیون تومان، رتبه سوم ۲۵ میلیون تومان و رتبه‌های چهارم و پنجم هر کدام ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند. این جوایز یک‌بار و در جشن المپیاد پرداخت می‌شوند.

حمایت از دانشجویان ممتاز تا پایان دوره کارشناسی نیز ادامه دارد. دانشجویانی که در پایان هشت نیمسال تحصیلی رتبه‌های اول تا سوم معدل را کسب کنند، مشروط به اتمام دوره در هشت نیمسال و داشتن معدل بالاتر از ۱۸، به ترتیب ۵۰، ۴۵ و ۴۰ میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد. همچنین این مبالغ یک‌بار و در جشن فارغ‌التحصیلی پرداخت می‌شود.

حمایت ویژه از رتبه‌های برتر کارشناسی ارشد

برنامه حمایتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی ارشد نیز ادامه پیدا کرده است. بر اساس این برنامه، رتبه نخست کنکور کارشناسی ارشد یا دارنده مدال طلای المپیاد دانشجویی، در صورت حفظ معدل بالای ۱۸، برای چهار نیمسال تحصیلی مشمول بورسیه سالانه ۱۰۰ میلیون تومانی می‌شود؛ یعنی ۵۰ میلیون تومان به ازای هر نیمسال.

برای رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد یا دارنده مدال نقره المپیاد نیز سالانه ۸۰ میلیون تومان و برای رتبه سوم کنکور کارشناسی ارشد یا دارنده مدال برنز المپیاد سالانه ۶۰ میلیون تومان بورسیه در نظر گرفته شده است؛ مبالغی که به ترتیب ۴۰ و ۳۰ میلیون تومان در هر نیمسال تعیین شده‌اند.

بر اساس این برنامه، پرداخت بورسیه‌ها در پایان هر نیمسال انجام می‌شود و در نیمسال نخست، پرداخت در ابتدای نیمسال صورت می‌گیرد. استمرار این حمایت‌ها نیز به حفظ شرایط علمی تعیین‌شده از سوی دانشگاه وابسته است.

به این ترتیب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در کنار جذب رتبه‌های برتر و استعدادهای درخشان، بخشی از سیاست حمایتی خود را به حفظ و تقویت این سرمایه علمی در طول دوران تحصیل اختصاص داده است؛ سیاستی که از رتبه کنکور و مدال المپیاد آغاز می‌شود و تا موفقیت‌های علمی دانشجو در پایان دوره ادامه پیدا می‌کند.

منبع: روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برچسب ها: حمایت از نخبگان ، دانشگاه امیر کبیر
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