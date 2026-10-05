باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هر گشت؛ یک کلانتری سیار + فیلم

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا در خصوص گشت‌های کلانتری نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد دولت‌خواه، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد گشت های کلانتری توضیحاتی را ارائه کرد. 

 

 

 

مطالب مرتبط
هر گشت؛ یک کلانتری سیار + فیلم
young journalists club

شایعه آدم ربایی با ۲۰۶ در جاده تلو/ زن و مرد داخل خودرو چه کسانی بودند ؟

هر گشت؛ یک کلانتری سیار + فیلم
young journalists club

احساس مسولیت مامور گشت کلانتری۱۱ باروق در اطفای حریق پارک جنگلی

هر گشت؛ یک کلانتری سیار + فیلم
young journalists club

راه اندازی کلانتری هفت باغ موجب ارتقای امنیت در این حوزه می‌شود

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ایران بر فراز قله‌ها + فیلم
۱۲۳

ایران بر فراز قله‌ها + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha