باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: ساعتی قبل، تروریست‌های مسلح به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور در محور بمپور به ایرانشهر، که مأموران در حال گشت‌زنی و تأمین امنیت مردم بودند، حمله و به سمت کارکنان انتظامی تیراندازی کردند.

در پی این حمله، متأسفانه استوار دوم «امیرحسین قاسمی» و گروهبان یکم «نظام دست‌گشاده» به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر از کارکنان انتظامی مجروح شد.

عوامل مسلح تحت تعقیب نیروهای انتظامی قرار گرفته و عملیات برای شناسایی و دستگیری عاملان این حمله در منطقه در حال انجام است.

استوار دوم «امیرحسین قاسمی»

گروهبان یکم «نظام دست‌گشاده»