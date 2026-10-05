پلیس سیستان و بلوچستان از حمله تروریست‌های مزدور دشمن به واحد گشت انتظامی در شهرستان بمپور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: ساعتی قبل، تروریست‌های مسلح به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور در محور بمپور به ایرانشهر، که مأموران در حال گشت‌زنی و تأمین امنیت مردم بودند، حمله و به سمت کارکنان انتظامی تیراندازی کردند.

 در پی این حمله، متأسفانه استوار دوم «امیرحسین قاسمی» و گروهبان یکم «نظام دست‌گشاده» به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر از کارکنان انتظامی مجروح شد.

 عوامل مسلح تحت تعقیب نیروهای انتظامی قرار گرفته و عملیات برای شناسایی و دستگیری عاملان این حمله در منطقه در حال انجام است.

 

 

 

استوار دوم «امیرحسین قاسمی»

حمله به واحد گشت انتظامی در بمپور/ شهادت ۲ مامور در جریان عملیات

گروهبان یکم «نظام دست‌گشاده»

حمله به واحد گشت انتظامی در بمپور/ شهادت ۲ مامور در جریان عملیات

 

 

برچسب ها: حمله تروریستی ، تروریست ها
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