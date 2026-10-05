باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد حسینی‌طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با اعلام پایان عملیات سرشماری مرال در زیستگاه‌های استان گفت: این برنامه یکی از مهمترین اقدامات پایش و مدیریت حیات وحش استان است که با هدف بررسی وضعیت جمعیت، پراکنش و شرایط زیستگاهی مرال‌ها اجرا می‌شود.

او افزود: سرشماری مرال‌ها در بخش‌هایی از زیستگاه‌های استان از جمله مناطق واقع در شهرستان‌های سیاهکل و رودبار انجام شد. در اجرای این برنامه ۳۰ نفر از کارشناسان، متخصصان، محیط‌بانان و فعالان حوزه محیط زیست طبیعی با مشارکت جوامع محلی در قالب تیم‌های تخصصی در ۱۰ ایستگاه مستقر شدند و عملیات پایش و سرشماری را به انجام رساندند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان تصریح کرد: تیم‌های سرشماری با استقرار شبانه‌روزی در ایستگاه‌های از پیش تعیین شده، ضمن پایش زیستگاه، نسبت به ثبت و مستندسازی مشاهدات و شمارش بانگ مرال‌های نر اقدام کردند.

حسینی‌طایفه همچنین با اشاره به اهمیت داده‌های حاصل از این برنامه گفت: اطلاعات به‌دست‌آمده از سرشماری و پایش میدانی، می‌تواند مبنای علمی مناسبی برای ارزیابی وضعیت جمعیت، بررسی الگوی پراکنش مرال و شناخت بهتر شرایط زیستگاهی این گونه باشد و در برنامه‌ریزی‌های حفاظتی مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته او، پایش مستمر حیات وحش و جمع‌آوری داده‌های میدانی از ارکان اساسی مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی است و امکان شناسایی تغییرات جمعیتی و زیستگاهی گونه‌های ارزشمند را فراهم می‌کند. در این میان، همکاری محیط‌بانان، کارشناسان، متخصصان و جوامع محلی نقش مهمی در افزایش اثربخشی برنامه‌های حفاظتی دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان و عوامل اجرایی این طرح اظهار داشت: حفاظت مؤثر از مرال و سایر گونه‌های ارزشمند حیات وحش، مستلزم تداوم پایش‌های میدانی، حفاظت از زیستگاه‌ها، کاهش عوامل تهدید و مشارکت فعال جوامع محلی است.

سرشماری مرال؛ شکوه جنگل‌های هیرکانی گیلان در فصل گاوبانگی

مرال یا گوزن قرمز یکی از گونه‌های شاخص پستانداران جنگل‌های هیرکانی به شمار می‌رود. دوره گاوبانگی که معمولا از اواسط شهریور تا اواسط مهر ماه ادامه دارد، فصل تولیدمثل این گونه جانوری است. در این دوره، مرال‌های نر با ایجاد بانگ‌های ویژه و رفتار‌های قلمروطلبانه، برای جلب ماده‌ها و رقابت با نر‌های رقیب فعالیت بیشتری دارند. همین ویژگی رفتاری، امکان شناسایی و پایش حضور و پراکنش مرال‌های نر را در زیستگاه فراهم می‌کند و از این رو، دوره گاوبانگی یکی از زمان‌های مهم برای پایش میدانی این گونه محسوب می‌شود.

عملیات سرشماری و پایش مرال (گوزن قرمز) در دوره گاوبانگی، با مشارکت مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، روسای ستادی و شهرستانی، کارشناسان، محیط‌بانان، فعالان محیط زیست و جوامع محلی، در زیستگاه‌های این گونه ارزشمند در جنگل‌های هیرکانی استان گیلان انجام شده است.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست گیلان