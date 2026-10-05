رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات ۴۶۲ محموله کیوی و نارنگی از استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسداله تیموری‌یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در تشریح گزارش صادرات تا تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۵، گفت: در بخش کیوی، ۶۷ محموله به وزن ۱۴۳۳ تن و ۱۱۱ محموله به وزن ۲۵۸۴ تن به سایر کشور‌ها صادر شد؛ مجموع صادرات کیوی استان در این گزارش ۱۷۸ محموله به وزن ۴۰۱۷ تن است.

او با اشاره به آخرین وضعیت صادرات نارنگی، افزود: مجموع صادرات نارنگی استان ۲۸۴ محموله به وزن ۵۸۸۶ تن است.

تیموری‌یانسری گفت: این عملکرد صادراتی نشان می‌دهد ظرفیت بخش کشاورزی مازندران تنها محدود به تولید نیست و می‌تواند در بازار‌های خارجی نیز حضور مؤثر داشته باشد. برنامه‌ریزی ما بر حفظ کیفیت، بسته‌بندی استاندارد، رفع موانع صادراتی و پشتیبانی از صادرکنندگان متمرکز است.

او افزود: رونق صادرات کیوی و نارنگی، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، به تقویت معیشت کشاورزان، تثبیت اشتغال روستایی، احیای روستازیستی و زیست‌بوم روستایی و کاهش مهاجرت کمک می‌کند. هر محموله صادراتی، علاوه بر ارزآوری، حلقه‌ای از زنجیره تولید، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و اشتغال در روستا‌ها را فعال نگه می‌دارد و این مسیر باید با همکاری تولیدکنندگان، تعاونی‌ها و صادرکنندگان تقویت شود.