رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات ۴۶۲ محموله کیوی و نارنگی از استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - اسداله تیموری‌یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در تشریح گزارش صادرات تا تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۵، گفت: در بخش کیوی، ۶۷ محموله به وزن ۱۴۳۳ تن و ۱۱۱ محموله به وزن ۲۵۸۴ تن به سایر کشور‌ها صادر شد؛ مجموع صادرات کیوی استان در این گزارش ۱۷۸ محموله به وزن ۴۰۱۷ تن است.

او با اشاره به آخرین وضعیت صادرات نارنگی، افزود: مجموع صادرات نارنگی استان ۲۸۴ محموله به وزن ۵۸۸۶ تن است.

تیموری‌یانسری گفت: این عملکرد صادراتی نشان می‌دهد ظرفیت بخش کشاورزی مازندران تنها محدود به تولید نیست و می‌تواند در بازار‌های خارجی نیز حضور مؤثر داشته باشد. برنامه‌ریزی ما بر حفظ کیفیت، بسته‌بندی استاندارد، رفع موانع صادراتی و پشتیبانی از صادرکنندگان متمرکز است.

او افزود: رونق صادرات کیوی و نارنگی، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، به تقویت معیشت کشاورزان، تثبیت اشتغال روستایی، احیای روستازیستی و زیست‌بوم روستایی و کاهش مهاجرت کمک می‌کند. هر محموله صادراتی، علاوه بر ارزآوری، حلقه‌ای از زنجیره تولید، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و اشتغال در روستا‌ها را فعال نگه می‌دارد و این مسیر باید با همکاری تولیدکنندگان، تعاونی‌ها و صادرکنندگان تقویت شود.

برچسب ها: صادرات کیوی ، صادرات مرکبات
خبرهای مرتبط
پیش‌بینی تولید بیش از ۱۳ هزار تن کیوی از باغات بابل
پیش بینی تولید بیش از ۳ میلیون تن مرکبات و کیوی در مازندران
صادرات بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ تن نارنگی و کیوی از مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جاده کندوان برای کوچ احشام مسدود شد
صادرات ۴۶۲ محموله کیوی و نارنگی از مازندران
آغاز رقابت ۳۰ تیم در لیگ والیبال بانوان مازندران
کاهش کسری گاز در کشور
برآورد دقیق قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی با اتمام پروژه آماری هزینه تولید در مازندران
آخرین اخبار
برآورد دقیق قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی با اتمام پروژه آماری هزینه تولید در مازندران
کاهش کسری گاز در کشور
آغاز رقابت ۳۰ تیم در لیگ والیبال بانوان مازندران
صادرات ۴۶۲ محموله کیوی و نارنگی از مازندران
جاده کندوان برای کوچ احشام مسدود شد
آمادگی برای تداوم پخت نان در شرایط اضطرار
امسال افزایش اجاره‌بهای منازل مسکونی موقوفات نداریم
آغاز سال تحصیلی ۳۰ هزار نوآموز مازندرانی با رونمایی از منابع آموزشی بومی در نکا
انجام بیش از ۸۹۶ هزار سفر باری توسط ناوگان حمل‌ونقل مازندران
انسداد محور کندوان برای عبور احشام ۱۳ و ۲۰ مهر
استمرار بارندگی تا امشب در مازندران