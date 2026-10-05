باشگاه خبرنگاران جوان - عطا حسن پور از آغاز به کار انجمن ورشوسازان بروجرد با حضور نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

عطا حسن‌پور با اعلام این خبر اظهار کرد: انجمن ورشوسازان بروجرد با حضور فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ بنای تاریخی تکیه موثقی، که یکی از تکیه‌باغ‌های ارزشمند شهرستان بروجرد به شمار می‌رود، به عنوان «خانه ورشو» افتتاح شد و از آن زمان به محلی برای حضور و فعالیت هنرمندان و صنعتگران این رشته تبدیل شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان ادامه داد: در حال حاضر تمامی فعالان حوزه ورشوسازی و قلم‌زنی بروجرد در این مجموعه تاریخی مشغول فعالیت هستند و خانه ورشو به پایگاهی برای حفظ، احیا و توسعه این هنر اصیل تبدیل شده است.

حسن‌پور با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از هنرمندان این حوزه گفت: برای نخستین بار از محل اعتبارات تبصره ۱۵، مبلغ ۶۰ میلیارد تومان برای تولید ورق ورشو به هنرمندان و فعالان این رشته اختصاص یافته است. این اقدام مهم پس از سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شهرستان بروجرد محقق شد.

وی افزود: تأمین مواد اولیه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هنرمندان ورشوساز بوده است و با راه‌اندازی فرآیند تولید ورق ورشو در بروجرد، زمینه رفع این مشکل فراهم خواهد شد. در نتیجه هنرمندان می‌توانند پس از تولید ورق در داخل شهرستان، فرآیند قلم‌زنی و تولید محصولات نهایی را نیز در همین منطقه انجام دهند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان تصریح کرد: این اقدام علاوه بر تقویت زنجیره تولید، ظرفیت صادرات ورق ورشو و محصولات قلم‌زنی‌شده را افزایش داده و زمینه توسعه بازار‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌کند.

حسن‌پور با اشاره به جایگاه ملی هنر ورشوسازی بروجرد گفت: شهرستان بروجرد به عنوان نخستین شهر ملی استان لرستان با عنوان «شهر ملی ورشوسازی» در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای تکمیل پرونده ثبت جهانی این شهر در حال انجام است و امیدواریم با فراهم شدن مقدمات لازم، بروجرد به عنوان «شهر جهانی ورشوسازی» در فهرست شهر‌های جهانی صنایع‌دستی ایران و جهان به ثبت برسد.

منبع:روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان لرستان



