باشگاه خبرنگاران جوان-سید علی‌اکبر موسوی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین گفت: فعالیت علمی و پژوهشی نجوم، فرصتی ارزشمند برای نوجوانان علاقه‌مند به اخترشناسی بود تا با بهره‌گیری از داده‌های رصدی رصدخانه پن‌استارز، فرآیند واقعی جست‌وجوی اجرام کوچک منظومه شمسی را تجربه کنند.

وی افزود: در این برنامه تخصصی، پنج عضو از اعضای فعال تیم نجومی کانون قزوین شامل محیا قوامی، نیکا صمدانی، نازنین‌زهرا رضایی، مهدیه کریمی و سما برادران، تحت هدایت و سرپرستی سمیه بازرگان، مدرس و دانش‌آموخته نجوم، به بررسی و تحلیل دقیق تصاویر رصدی پرداختند و اعضای این تیم با ممارست و دقت‌نظر بالا، موفق شدند اجرام متحرک را شناسایی کرده و پس از بررسی‌های لازم، وجود چهار سیارک جدید را به ثبت برسانند.

موسوی با اشاره به رویکرد تربیتی و فرهنگی این فعالیت علمی، تصریح کرد: یکی از نکات برجسته این دستاورد، پیوند میان علم و آرمان‌های انسانی است، نوجوانان ما تصمیم گرفتند این چهار جرم آسمانی را به یاد ۱۶۸ کودک شهید شهرستان میناب نام‌گذاری کنند، این سیارک‌ها با کد‌های شناسایی MNB ۱۶۸۵، KPQ ۱۶۸۲، MNS ۱۶۸۱ و KNQ ۱۶۸۵ ثبت شده‌اند که هر کدام در نام‌گذاری خود، علاوه بر حفظ ترتیب و جایگاه علمی جرم در داده‌های رصدی، نشانی از یاد و خاطره این کودکان مظلوم را در پهنه آسمان به همراه دارند.

این مسئول یادآور شد: چنین رویداد‌هایی تنها یک موفقیت علمی نیست بلکه تمرینی برای کار گروهی، تقویت روحیه پرسش‌گری و درک اهمیت پژوهش در دنیای واقعی است، کانون قزوین همواره تلاش کرده تا با ایجاد بستر‌های آموزشی مناسب، اعضا را با گام‌های نخستین پژوهش‌های نجومی آشنا کرده و اعتمادبه‌نفس لازم برای مواجهه با چالش‌های علمی جهانی را در آنها تقویت کند.

وی افزود: در پی این موفقیت چشمگیر، گواهی‌های معتبر علمی از سوی اتحادیه بین‌المللی جست‌وجوی سیارک‌ها (IASC) و سازمان فضایی ناسا برای اعضای تیم صادر شده که مایه افتخار جامعه فرهنگی و علمی استان قزوین است، ما امیدواریم با تداوم حمایت از این استعداد‌های درخشان، شاهد حضور پررنگ‌تر نوجوانان قزوینی در عرصه‌های علمی ملی و بین‌المللی باشیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین خاطرنشان کرد: پویش جست‌وجوی سیارک‌ها با هدف شناسایی اجرام کوچک منظومه شمسی و اجرام نزدیک به زمین، سالانه فرصتی را فراهم می‌کند تا علاقه‌مندان در سراسر جهان ضمن آشنایی با شیوه‌های بررسی داده‌های رصدی، تجربه‌ای عمیق از فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی کسب کنند.