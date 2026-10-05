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تسهیلات قرض‌الحسنه برای ۳۳۰ هزار بازنشسته؛ واریز مستقیم به حساب بدون نیاز به مراجعه + فیلم

اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه برای ۳۳۰ هزار بازنشسته در سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تسهیلات بازنشستگان که بر اساس نوبت‌نویسی قبلی توسط کانون‌ها انجام شده، به‌صورت ماهانه و سرانه به استان‌ها و شهرستان‌ها تخصیص می‌یابد.

اسدی با تاکید بر تسهیل فرآیند دریافت، تصریح کرد: این وام‌ها به‌صورت غیرحضوری و مستقیما به حساب بازنشستگان واریز می‌شود و نیازی به مراجعه به بانک یا ارائه مدارک حضوری نیست.

وی خاطرنشان کرد: بازنشستگانی که در سال ۱۴۰۳ تسهیلات دریافت کرده‌اند، مجاز به ثبت درخواست جدید نیستند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان در ادامه به میزان این تسهیلات اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط تورمی، میزان پرداختی‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته و اگر سال گذشته حدود ۵۰ میلیون تومان بود، امسال مبلغ ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

 

 

 

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