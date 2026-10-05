باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس ادعا‌های ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، یک شهروند سوری پس از نزدیک شدن به یک موضع نظامی این رژیم تروریستی در به اصطلاح «منطقه امنیتی» در جنوب سوریه، توسط نیرو‌های صهیونیستی کشته شد.

این حادثه در بحبوحه حملات و تجاوزات مداوم و مکرر رژیم تروریستی اسرائیل به خاک سوریه، به ویژه در مناطق مجاور بلندی‌های جولان اشغالی سوریه، رخ می‌دهد؛ جایی که نیرو‌های صهیونیستی در کنار تحرکات نظامی، گلوله‌باران توپخانه و هدف‌گیری‌های پراکنده، به تجاوزات زمینی و ایجاد نقاط و مکان‌های نظامی موقت دست می‌زنند.

در بحبوحه نگرانی‌ها از گسترش مداوم در خاک سوریه و نقض حاکمیت آن، در غیاب هرگونه نشانه‌ای مبنی بر توقف این تهاجمات، این اقدامات منجر به تحمیل یک واقعیت نظامی جدید در میدان نبرد شده است.

شایان ذکر است در یک ماه گذشته، عملیات زمینی و یورش‌های نیروهای اسرائیلی به مناطق مختلف جنوب سوریه افزایش یافته است. این عملیات عمدتا در استان‌های قنیطره و درعا متمرکز بوده و شامل ورود خودروهای نظامی به روستاها، تفتیش منازل، ایجاد ایست‌های بازرسی و بازداشت شهروندان سوری بوده است.

در اوایل سپتامبر، نیروهای اسرائیلی با ورود به روستاهایی در قنیطره و درعا، از جمله عین زَیوان و جَملا، اقدام به تفتیش خانه‌ها کردند و در برخی مناطق ایست‌های بازرسی موقت برپا کردند. در ادامه نیز گزارش‌هایی از یورش به منازل در جباتا الخشب، خان ارنبه و مناطق دیگر منتشر شد.

بر اساس گزارش یک مرکز رصد موارد نقض در سوریه، تنها در ماه سپتامبر ۲۸۰ مورد نقض از سوی اسرائیل ثبت شده که ۱۱۳ مورد آن مربوط به یورش‌های زمینی بوده است. این عملیات همچنین به بازداشت شهروندان، تیراندازی در مناطق مسکونی و کشاورزی و تفتیش مناطق مختلف منجر شده است.

در روزهای پایانی سپتامبر نیز نیروهای اسرائیلی با ورود به الرفید در قنیطره، چندین خانه را تفتیش و یک شهروند سالخورده را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. همزمان گزارش‌هایی از ورود نیروهای اسرائیلی به روستاهای دیگر و استقرار موقت آنها در اطراف مناطق مسکونی منتشر شد.

منبع: المیادین