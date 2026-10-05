باشگاه خبرنگاران جوان- امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو درباره عملکرد تیم ملی ووشو در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: عملکرد کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها بسیار خوب و درخشان بود و جوانان کشورمان با تلاش و جنگندگی توانستند مدال‌های ارزشمندی به دست آورند.

وی افزود: شرایط این دوره از بازی‌های آسیایی نسبت به دوره‌های قبل سخت‌تر بود، اما با وجود شرایطی که ورزشکاران و فدراسیون‌ها با آن مواجه بودند، عملکرد ایران نسبت به دوره گذشته بهتر و درخشان‌تر بود. رئیس فدراسیون ووشو ادامه داد: ووشو مانند همیشه یکی از رشته‌های موفق کاروان ایران بود و یک مدال طلا و سه مدال نقره به دست آوردیم. این مدال‌ها سهم ارزشمندی در نتیجه کاروان ایران داشت.

صدیقی با اشاره به قدرت چین در رشته ووشو گفت: چینی‌ها همیشه حساب ویژه‌ای روی ووشو باز می‌کنند و با توجه به منابع انسانی، اقتصادی و امکاناتی که در اختیار دارند، رقابت با آنها در این رشته بسیار دشوار است. با این حال، تنها کشوری که به غیر از چین سرود ملی‌اش در رقابت‌های ووشو بازی‌های آسیایی نواخته شد، ایران بود و این موضوع اهمیت زیادی دارد.

وی درباره سطح رقابت‌ها در بخش تالو نیز گفت: در تالو می‌توانستیم چهار مدال کسب کنیم. ورزشکار زمانی که برای مدال رقابت می‌کند، فشار و استرس بیشتری را تحمل می‌کند و همین موضوع می‌تواند روی عملکرد او تأثیر بگذارد.

رئیس فدراسیون ووشو افزود: در یکی از فرم‌ها، ورزشکار ما در فاصله تنها سه‌هزارم امتیاز از کسب مدال بازماند. بچه‌های ما برای کسب مدال تلاش کردند و با توجه به سطح بالای رقابت‌ها، عملکرد قابل قبولی داشتند.

صدیقی با اشاره به جوان بودن ترکیب تیم ملی ووشو خاطرنشان کرد: نسل جدیدی در ووشوی ایران معرفی شده و میانگین سنی تیم حدود ۲۴ سال است. بیشتر این ورزشکاران نخستین تجربه حضورشان در بازی‌های آسیایی را پشت سر گذاشتند و قطعاً با کسب تجربه بیشتر می‌توانند در دوره‌های آینده عملکرد بهتر و مدال‌های بیشتری برای ایران به دست آورند.

وی تأکید کرد: کشور‌های مختلف در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری زیادی روی ووشو انجام داده‌اند و این رشته در کشور‌های شرق آسیا و حتی آفریقا توسعه پیدا کرده است، اما ایران همچنان یکی از قدرت‌های ووشو در جهان محسوب می‌شود و در رقابت‌های جهانی و رده‌های سنی مختلف نیز توانسته است مقابل چین به پیروزی برسد.

منبع رادیو ایران