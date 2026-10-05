رئیس فدراسیون ووشو با اشاره به عملکرد تیم ملی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت:ایران تنها تیمی غیر از چین بود که در رقابت‌های ووشو سرود ملی‌اش نواخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو درباره عملکرد تیم ملی ووشو در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: عملکرد کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها بسیار خوب و درخشان بود و جوانان کشورمان با تلاش و جنگندگی توانستند مدال‌های ارزشمندی به دست آورند.

وی افزود: شرایط این دوره از بازی‌های آسیایی نسبت به دوره‌های قبل سخت‌تر بود، اما با وجود شرایطی که ورزشکاران و فدراسیون‌ها با آن مواجه بودند، عملکرد ایران نسبت به دوره گذشته بهتر و درخشان‌تر بود. رئیس فدراسیون ووشو ادامه داد: ووشو مانند همیشه یکی از رشته‌های موفق کاروان ایران بود و یک مدال طلا و سه مدال نقره به دست آوردیم. این مدال‌ها سهم ارزشمندی در نتیجه کاروان ایران داشت.

صدیقی با اشاره به قدرت چین در رشته ووشو گفت: چینی‌ها همیشه حساب ویژه‌ای روی ووشو باز می‌کنند و با توجه به منابع انسانی، اقتصادی و امکاناتی که در اختیار دارند، رقابت با آنها در این رشته بسیار دشوار است. با این حال، تنها کشوری که به غیر از چین سرود ملی‌اش در رقابت‌های ووشو بازی‌های آسیایی نواخته شد، ایران بود و این موضوع اهمیت زیادی دارد.

وی درباره سطح رقابت‌ها در بخش تالو نیز گفت: در تالو می‌توانستیم چهار مدال کسب کنیم. ورزشکار زمانی که برای مدال رقابت می‌کند، فشار و استرس بیشتری را تحمل می‌کند و همین موضوع می‌تواند روی عملکرد او تأثیر بگذارد.

رئیس فدراسیون ووشو افزود: در یکی از فرم‌ها، ورزشکار ما در فاصله تنها سه‌هزارم امتیاز از کسب مدال بازماند. بچه‌های ما برای کسب مدال تلاش کردند و با توجه به سطح بالای رقابت‌ها، عملکرد قابل قبولی داشتند.

صدیقی با اشاره به جوان بودن ترکیب تیم ملی ووشو خاطرنشان کرد: نسل جدیدی در ووشوی ایران معرفی شده و میانگین سنی تیم حدود ۲۴ سال است. بیشتر این ورزشکاران نخستین تجربه حضورشان در بازی‌های آسیایی را پشت سر گذاشتند و قطعاً با کسب تجربه بیشتر می‌توانند در دوره‌های آینده عملکرد بهتر و مدال‌های بیشتری برای ایران به دست آورند.

وی تأکید کرد: کشور‌های مختلف در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری زیادی روی ووشو انجام داده‌اند و این رشته در کشور‌های شرق آسیا و حتی آفریقا توسعه پیدا کرده است، اما ایران همچنان یکی از قدرت‌های ووشو در جهان محسوب می‌شود و در رقابت‌های جهانی و رده‌های سنی مختلف نیز توانسته است مقابل چین به پیروزی برسد.

منبع رادیو ایران

برچسب ها: امیر صدیقی ، ووشو
خبرهای مرتبط
صدیقی:وزیر ورزش از روند موفقیت‌های ووشو ابزار رضایت کرد
صدیقی: هدف ووشوی ایران در ناگویا؛ تکرار و ارتقای افتخارات گذشته است
صدیقی: جوان‌ترین تیم تاریخ ووشو را به ناگویا می‌فرستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
درخشش رولر اسکی کشورمان در نخستین حضور در قهرمانی آسیا/ کسب مدال ارزشمند برنز و ثبت بهترین زمان بانوان
ناگویا؛ میزبانی پرحاشیه بازی‌های آسیایی
فلسطین اولین حریف تیم ملی در تورنمنت بصره شد
پرونده یاسر آسانی؛ AFC دقیقاً دنبال چیست؟
انتقال محل دیدار المحرق بحرین و گل‌گهر به عمان
جنجال در فوتبال پایه پایتخت؛ پشت پرده‌ی صعود تیم هفتم جدول چیست؟
استقلال و معمای قرارداد‌های پایان فصل
درخشش رولر اسکی کشورمان در نخستین حضور در قهرمانی آسیا/ کسب مدال ارزشمند برنز و ثبت بهترین زمان بانوان
دو بیس‌جامپر ایران راهی چین می‌شوند
دوره بعدی ریاست کمیته ملی پارالمپیک دو ساله شد
آخرین اخبار
پارس جنوبی به رده دوم رسید/ مس کرمان همچنان در حسرت برد
استقلال و معمای قرارداد‌های پایان فصل
استقلال و پرونده‌های خارجی؛ دردسر‌هایی که هنوز تمام نشده‌اند
پرونده یاسر آسانی؛ AFC دقیقاً دنبال چیست؟
فلسطین اولین حریف تیم ملی در تورنمنت بصره شد
انتقال محل دیدار المحرق بحرین و گل‌گهر به عمان
جلسه بررسی الزامات و ملاحظات بهره‌برداری ایمن و تاب‌آور ورزشگاه‌ها برگزار شد
ناگویا؛ میزبانی پرحاشیه بازی‌های آسیایی
درخشش رولر اسکی کشورمان در نخستین حضور در قهرمانی آسیا/ کسب مدال ارزشمند برنز و ثبت بهترین زمان بانوان
درخشش رولر اسکی کشورمان در نخستین حضور در قهرمانی آسیا/ کسب مدال ارزشمند برنز و ثبت بهترین زمان بانوان
دوره بعدی ریاست کمیته ملی پارالمپیک دو ساله شد
دو بیس‌جامپر ایران راهی چین می‌شوند
جنجال در فوتبال پایه پایتخت؛ پشت پرده‌ی صعود تیم هفتم جدول چیست؟
یک طلا و ۳ نقره سایه اژد‌های چین/ دست تالو خالی ماند
صدیقی: ووشو ایران تنها تیمی غیر از چین بود که در ناگویا سرود ملی‌اش نواخته شد
لطفی: چند بازیکن پایه استقلال هم‌سطح شهر آبادی هستند+ فیلم
پرسپولیس به دنبال فروش شهرآبادی در پایان فصل
تمدید قرارداد علی علیپور با باشگاه پرسپولیس
مخالفت باشگاه پرسپولیس به عدم برگزاری مسابقات جام حذفی
مدارک علیه یاسر آسانی را دیگر باشگاه‌ها ندارند
تکذیب تمدید قرارداد امیرحسین محمودی با پرسپولیس
افشای قرارداد خارجی‌های پرسپولیس/ سرخپوشان دیگر بازیکن خارجی نمی‌گیرند
چینی: استقلال غول آسیاست/ برای بازی با تراکتور آماده‌ایم + فیلم
زمان رسیدگی پرونده علیرضا بیرانوند در دادگاه CAS مشخص شد
مظلومی: تیم ملی به خون تازه نیاز دارد/ استقلال هر جا باشد پرچمش بالاست + فیلم
فتاحی: در حال رایزنی برای سفر استقلال به قطر هستیم + فیلم