مسعود بارزانی در سخنانی در اقلیم کردستان درباره روابط با ایران و ترکیه مدعی شد که اربیل دشمن این دو همسایه خود نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مسعود بارزانی، یکی از مسئولان اقلیم کردستان شامگاه یکشنبه تایید کرد که اجرای توافق‌نامه امضا شده بین نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر عراق چیز خوبی خواهد بود و خاطرنشان کرد که عدم اجرای آن، آنها را وادار خواهد کرد تا در مورد موضعی که اتخاذ خواهند کرد، تجدید نظر کنند.

این مطلب در جریان سخنرانی بارزانی در مراسم اختتامیه بیستمین دوره موسسه آموزش کادر حزب دموکرات کردستان که در اربیل برگزار شد، بیان شد.

بارزانی در مورد وضعیت فعلی منطقه خاطرنشان کرد که اوضاع بسیار حساس است و هیچ کس نمی‌داند به کجا می‌رود، و به وقوع جنگ بزرگ فوریه گذشته اشاره کرد و اینکه چگونه منطقه کردستان و مردم آن تا حد زیادی از فاجعه و شر بزرگ در امان ماندند و محافظت شدند.

او در مورد روابط با کشور‌های همسایه اعلام کرد: ما می‌خواهیم بهترین روابط را داشته باشیم؛ ما دشمن ایران، ترکیه یا هیچ کشور دیگری نیستیم به این امید که جنگ تمام شود و از منطقه محو شود و صلح حاکم شود.

بارزانی در مورد روابط با دولت فدرال عراق تصریح کرد: روابط ما در حال حاضر خوب است و ما حقوق خود را طبق قانون اساسی مطالبه می‌کنیم؛ ما بیش از آنچه در قانون اساسی آمده است، درخواست نمی‌کنیم و کمتر از آنچه در آن تصریح شده است را نخواهیم پذیرفت.

توافق‌نامه‌ای که بین نچیروان بارزانی و هادی العامری به عنوان نماینده چارچوب هماهنگی امضا شد، یک توافق سیاسی است که پیش از تشکیل دولت فدرال فعلی منعقد شده بود. این توافق‌نامه به تعدادی از پرونده‌های مربوط به روابط بین بغداد و اربیل، از جمله مشارکت سیاسی، حقوق اساسی اقلیم، ماده ۱۴۰ و قانون نفت و گاز، مربوط می‌شود.

منبع: شفق نیوز