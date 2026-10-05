باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین بابایی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تکمیل موفقیت‌آمیز پروژه‌های آماری هزینه تولید محصولات زراعی و برنج در این استان خبر داد و گفت: با نهایی شدن این داده‌ها، زیرساخت لازم برای برآورد دقیق قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی فراهم می‌شود.

او با تبیین اهمیت داده‌های آماری در سیاست‌گذاری‌های کلان بخش کشاورزی، افزود: هدف اصلی از اجرای طرح‌های آمارگیری، برآورد دقیق شاخص‌هایی نظیر سطح زیرکشت، میزان عملکرد، حجم تولید و به ویژه هزینه تمام‌شده تولید محصولات این بخش است که به عنوان ابزار اصلی در تصمیم‌سازی‌ها و برآورد صحیح قیمت‌های تضمینی برای سال‌های آتی محسوب می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه پروژه تخصصی هزینه تولید برنج در سطح کشور تنها برای ۵ استان تعریف شده بود، گفت: در استان مازندران این طرح با تکمیل و تأیید ۲۲۵ پرسشنامه به مرحله اجرا درآمد. همچنین در بخش محصولات زراعی نیز، ۳۴۰ پرسشنامه توسط کارشناسان مربوطه در سامانه تخصصی www.etcsystem.maj.ir به ثبت رسیده و نهایی شد.

او در خصوص فرآیند نظارتی این پروژه‌ها، افزود: اجرای این طرح شامل یک زنجیره نظارتی دقیق است؛ به طوری که پس از ثبت اولیه پرسشنامه‌ها توسط کارشناسان پهنه در مراکز جهاد کشاورزی، فرآیند ویرایش و تأیید اولیه در سطح شهرستان‌ها انجام شده و در نهایت، کارشناسان آمار سازمان، بررسی و تأیید نهایی آن را بر عهده داشتند.

بابایی دوره آماری این طرح را سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ ابتدای مهر ۱۴۰۳ لغایت پایان شهریور ۱۴۰۴ عنوان کرد و افزود: برآورد هزینه تمام‌شده برای یک کیلوگرم محصول، محاسبه متوسط هزینه‌های یک هکتار زمین به تفکیک مراحل مختلف کشت آماده‌سازی، کاشت، داشت و برداشت، تفکیک عملیات ماشینی و غیرماشینی، میزان مصرف منابع آب و همچنین ارزش نهاده‌های مصرفی، از خروجی‌های راهبردی این طرح آماری است.

او با تأکید بر ضرورت دستیابی به آمار دقیق برای تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی، افزود: در شرایط کنونی که کشور در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام برمی‌دارد، شفافیت در هزینه‌های تولید نه تنها به حمایت عادلانه از کشاورزان و بهره‌برداران کمک می‌کند، بلکه راهبرد پایداری تولید و امنیت غذایی را نیز تقویت می‌نماید. با در اختیار داشتن این بانک اطلاعاتی دقیق، می‌توانیم با کاهش خطا‌های احتمالی در محاسبات، زمینه را برای کاهش هزینه‌های سربار، افزایش بهره‌وری و بهبود معیشت تولیدکنندگان فراهم کنیم.

بابایی گفت:در حقیقت، این داده‌های میدانی، قطب‌نمای ما برای جهت‌دهی به یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت است تا منابع به‌گونه‌ای توزیع شود که بیشترین اثرگذاری را در رونق تولیدات این بخش در استان داشته باشد.

منبع:جهاد کشاورزی مازندران