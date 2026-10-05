باشگاه خبرنگاران جوان- مدیر یکی از مجموعه های فوتبال پایه در تهران با انتقاد شدید از تصمیمات سلیقه‌ای در هیئت فوتبال تهران، از برخی پشت پرده های آنچه «فاجعه‌ای در فوتبال پایه» نامیده می شود، پرده برداشت.



ابهام در اجرای آیین‌نامه و صعود سلیقه‌ای محمودی در تشریح اتفاقات لیگ یک رده پایه تهران گفت: «طبق آیین‌نامه مسابقات که از پیش ابلاغ شده بود، قرار بر این بود که چهار تیم برتر به مرحله بعد صعود کنند. تیم ما (حامی) در طول ۱۴ هفته از مسابقات، ۱۲ هفته صدرنشین بود. با این حال، به دلیل وقفه ایجاد شده در مسابقات و شکست در تک‌بازیِ پس از وقفه، ما در پایان در رده پنجم قرار گرفتیم.»



وی افزود: «در حالی که همگان انتظار داشتند طبق قانون چهار تیم صعود کنند، به یک‌باره تصمیم بر این شد که پنج تیم به لیگ بالاتر صعود کنند. نکته قابل تأمل اینجاست که تیم هفتم جدول، به جای تیم‌های پنجم و ششم، جواز صعود دریافت کرد.»



تضاد منافع؛ وقتی اسپانسر، تیم‌داری می‌کندیکی از بخش‌های جنجالی این گفت‌و‌گو، اشاره به تضاد منافع در ساختار تصمیم‌گیری هیئت فوتبال تهران بود. مدیر مجموعه حامی با طرح این پرسش که «چگونه تیمی که اسپانسر هیئت فوتبال است، همزمان در همان لیگ حضور دارد و در نهایت با تصمیمی عجیب صعود می‌کند؟» خواستار شفافیت در این حوزه شد. محمودی تصریح کرد که این تصمیمات نه بر اساس عدالت ورزشی، بلکه به صورت کاملاً شخصی و با امضای افراد خاص اتخاذ شده است.



زنگ خطر برای نسل آینده فوتبالمحمودی در بخشی از سخنان خود به تأثیر مخرب این حواشی بر روحیه و اخلاق ورزشکاران نوجوان اشاره کرد و گفت: «وقتی بازیکن نونهال ما از هم‌اکنون داور را می‌شناسد و با بدبینی نسبت به سلامت بازی‌ها وارد زمین می‌شود، چه انتظاری داریم که در آینده به دنبال تبانی و شرط‌بندی نباشد؟ ما با این نوع مدیریت، عملاً در حال آموزش بی‌اخلاقی به نسل آینده فوتبال هستیم.»



درخواست از نهاد‌های نظارتیدر انتهای این گفت‌و‌گو، مدیر مجموعه حامی با ابراز ناامیدی از گوش‌های شنوای مسئولین کنونی، از نهاد‌های بازرسی و دستگاه‌های نظارتی درخواست کرد تا به صورت ویژه به پرونده فوتبال پایه تهران ورود کنند. وی تأکید کرد که اگر این موضوع بررسی شود، تخلفات مدیریتی و تصمیمات غیرقانونی به وضوح نمایان خواهد شد.



منبع برنامه ورزش ایران