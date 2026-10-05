در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلفات در برگزاری مسابقات لیگ پایه فوتبال تهران، مدیر یکی از تیم‌های تهرانی به بررسی ابعاد این اتفاقات پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیر یکی از مجموعه های فوتبال پایه در تهران با انتقاد شدید از تصمیمات سلیقه‌ای در هیئت فوتبال تهران، از برخی پشت پرده های آنچه «فاجعه‌ای در فوتبال پایه» نامیده می شود، پرده برداشت.

ابهام در اجرای آیین‌نامه و صعود سلیقه‌ای محمودی در تشریح اتفاقات لیگ یک رده پایه تهران گفت: «طبق آیین‌نامه مسابقات که از پیش ابلاغ شده بود، قرار بر این بود که چهار تیم برتر به مرحله بعد صعود کنند. تیم ما (حامی) در طول ۱۴ هفته از مسابقات، ۱۲ هفته صدرنشین بود. با این حال، به دلیل وقفه ایجاد شده در مسابقات و شکست در تک‌بازیِ پس از وقفه، ما در پایان در رده پنجم قرار گرفتیم.»

وی افزود: «در حالی که همگان انتظار داشتند طبق قانون چهار تیم صعود کنند، به یک‌باره تصمیم بر این شد که پنج تیم به لیگ بالاتر صعود کنند. نکته قابل تأمل اینجاست که تیم هفتم جدول، به جای تیم‌های پنجم و ششم، جواز صعود دریافت کرد.»

تضاد منافع؛ وقتی اسپانسر، تیم‌داری می‌کندیکی از بخش‌های جنجالی این گفت‌و‌گو، اشاره به تضاد منافع در ساختار تصمیم‌گیری هیئت فوتبال تهران بود. مدیر مجموعه حامی با طرح این پرسش که «چگونه تیمی که اسپانسر هیئت فوتبال است، همزمان در همان لیگ حضور دارد و در نهایت با تصمیمی عجیب صعود می‌کند؟» خواستار شفافیت در این حوزه شد. محمودی تصریح کرد که این تصمیمات نه بر اساس عدالت ورزشی، بلکه به صورت کاملاً شخصی و با امضای افراد خاص اتخاذ شده است.

زنگ خطر برای نسل آینده فوتبالمحمودی در بخشی از سخنان خود به تأثیر مخرب این حواشی بر روحیه و اخلاق ورزشکاران نوجوان اشاره کرد و گفت: «وقتی بازیکن نونهال ما از هم‌اکنون داور را می‌شناسد و با بدبینی نسبت به سلامت بازی‌ها وارد زمین می‌شود، چه انتظاری داریم که در آینده به دنبال تبانی و شرط‌بندی نباشد؟ ما با این نوع مدیریت، عملاً در حال آموزش بی‌اخلاقی به نسل آینده فوتبال هستیم.»

درخواست از نهاد‌های نظارتیدر انتهای این گفت‌و‌گو، مدیر مجموعه حامی با ابراز ناامیدی از گوش‌های شنوای مسئولین کنونی، از نهاد‌های بازرسی و دستگاه‌های نظارتی درخواست کرد تا به صورت ویژه به پرونده فوتبال پایه تهران ورود کنند. وی تأکید کرد که اگر این موضوع بررسی شود، تخلفات مدیریتی و تصمیمات غیرقانونی به وضوح نمایان خواهد شد.

منبع برنامه ورزش ایران 

برچسب ها: فوتبال پایه ، فوتبال
خبرهای مرتبط
هشدار ماجدی به خانواده‌ها درباره کلاهبرداری در فوتبال پایه
جشن روز فوتبال پایه در سراسر کشور برگزار می شود
ماجرای درگیری در فوتبال پایه مازندران چه بود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زمان رسیدگی پرونده علیرضا بیرانوند در دادگاه CAS مشخص شد
افشای قرارداد خارجی‌های پرسپولیس/ سرخپوشان دیگر بازیکن خارجی نمی‌گیرند
چینی: استقلال غول آسیاست/ برای بازی با تراکتور آماده‌ایم + فیلم
مظلومی: تیم ملی به خون تازه نیاز دارد/ استقلال هر جا باشد پرچمش بالاست + فیلم
فتاحی: در حال رایزنی برای سفر استقلال به قطر هستیم + فیلم
تکذیب تمدید قرارداد امیرحسین محمودی با پرسپولیس
مدارک علیه یاسر آسانی را دیگر باشگاه‌ها ندارند
مخالفت باشگاه پرسپولیس به عدم برگزاری مسابقات جام حذفی
تمدید قرارداد علی علیپور با باشگاه پرسپولیس
پرسپولیس به دنبال فروش شهرآبادی در پایان فصل
آخرین اخبار
پرسپولیس به دنبال فروش شهرآبادی در پایان فصل
تمدید قرارداد علی علیپور با باشگاه پرسپولیس
مخالفت باشگاه پرسپولیس به عدم برگزاری مسابقات جام حذفی
مدارک علیه یاسر آسانی را دیگر باشگاه‌ها ندارند
تکذیب تمدید قرارداد امیرحسین محمودی با پرسپولیس
افشای قرارداد خارجی‌های پرسپولیس/ سرخپوشان دیگر بازیکن خارجی نمی‌گیرند
چینی: استقلال غول آسیاست/ برای بازی با تراکتور آماده‌ایم + فیلم
زمان رسیدگی پرونده علیرضا بیرانوند در دادگاه CAS مشخص شد
مظلومی: تیم ملی به خون تازه نیاز دارد/ استقلال هر جا باشد پرچمش بالاست + فیلم
فتاحی: در حال رایزنی برای سفر استقلال به قطر هستیم + فیلم
موفقیت کاروان فرشتگان میناب جلوه‌ای از توانمندی و امید جوانان ایران است
استقلال در آزمون مدعیان؛ بختیاری‌زاده به دنبال اثبات توانایی آبی‌ها
پنجره بسته، دست استقلال بسته‌تر/ آبی‌ها نیم‌فصل چه خواهند کرد؟
بختیاری‌زاده به دنبال حفظ اسکلت استقلال؛ تغییرات حداقلی در ترکیب آبی‌ها
مراسم اختتامیه بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شد + عکس
استعداد ایران با ۳۰ میلیارد تومان مچ عربستان را خواباند
ورزشگاه آزادی «پایلوت» هوشمندسازی و استانداردسازی اماکن ورزشی کشور شد
دهقانی: الزامات جدید AFC روند بازسازی آزادی را طولانی‌تر کرد+فیلم
شاهرخی: بازیکنان مسن به خاطر پول زیاد کنار نمی‌روند/ تاج به دنبال حفظ صندلی مدیریتش است
پرسپولیس تیم «ب» را تشکیل می‌دهد
دنیامالی: پیشرفت ورزش ایران در بازی‌های آسیایی مشهود بود/ نباید به وضعیت موجود بسنده کرد
پیروزی پرگل استقلال کنگان مقابل نماینده عراق
قالیباف: «فرشتگان میناب» اراده و غیرت فرزندان ایران را به نمایش گذاشتند
پیام تقدیر و تشکر رحیمی از دست اندرکاران آماده سازی کاروان ایران در بازی‌های آسیایی
جودو تعطیل!/ زمان پوست اندازی در جودو نرسیده است؟