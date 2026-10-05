مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت تثبیت دستاورد‌های طرح ملی مهتاب گفت: اقدامات انجام شده در این طرح نباید به یک مانور مقطعی محدود شود، بلکه باید با اصلاح فرآیندها، تکمیل زیرساخت‌ها و استمرار نظارت، به کاهش پایدار تلفات و ساماندهی مصارف غیرمجاز در صنعت برق منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد اله‌داد در بیست و نهمین مانور جهادی طرح مهتاب در منطقه برق کهریزک با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق و همراهی دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی اظهار کرد: در جریان اجرای این طرح، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مصرف‌کننده غیرمجاز اعمال قانون و بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری شده است.

 وی با اشاره به دشواری فعالیت نیرو‌های عملیاتی در برخورد با مصارف غیرمجاز افزود: بخشی از این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که متخلفان در برابر قطع مصارف غیرمجاز مقاومت می‌کنند؛ از این رو حمایت دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی از نیرو‌های صنعت برق اهمیت ویژه‌ای دارد.

 اله‌داد همچنین با قدردانی از نیرو‌های عملیاتی و سیمبانان صنعت برق گفت: شرکت‌های توزیع باید از تلاش این نیرو‌ها که در خط مقدم اجرای طرح مهتاب قرار دارند، به‌صورت مادی و معنوی تقدیر کنند.

 مدیرعامل توانیر با اشاره به نتایج اجرای طرح مهتاب اظهار کرد: در شش ماه گذشته حدود ۶ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی مدیریت و محاسبه شده است؛ عددی که بیانگر حجم قابل توجه اقدامات انجام‌شده برای شناسایی مصارف غیرمجاز، کنترل شبکه و کاهش تلفات است.

 وی افزود: افزایش واگذاری انشعاب نسبت به سال گذشته، با وجود شرایط خاص ماه‌های ابتدایی سال، در کنار سایر شاخص‌های ثبت‌شده، بخشی از نتایج اقدامات صنعت برق را نشان می‌دهد و این دستاورد‌ها حاصل تلاش، پیگیری، هوشمندی و سلامت کاری کارکنان شرکت‌های توزیع است.

 اله‌داد با اشاره به رویکرد جدید در اجرای طرح مهتاب گفت: محدودسازی فیوز مشترکانی که بیش از ظرفیت آمپراژ خریداری‌شده مصرف دارند، به‌صورت گسترده دنبال می‌شود.

 وی افزود: حدود ۹۷۰ هزار مشترک شناسایی شده‌اند که میزان مصرف آنها بیش از ظرفیت آمپراژ خریداری‌شده است و این مشترکان باید نسبت به اصلاح ظرفیت انشعاب و خرید آمپراژ متناسب با نیاز خود اقدام کنند.

 مدیرعامل توانیر بر استمرار نظارت پس از اجرای محدودسازی تأکید کرد و گفت: باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از دستکاری مجدد فیوز‌ها و تداوم مدیریت مصرف پیش‌بینی شود.

 وی با اشاره به روند توسعه کنتور‌های هوشمند اظهار کرد: در ماه‌های اخیر به‌طور متوسط ماهانه ۲۰۰ هزار کنتور هوشمند وارد شبکه شده است و تأمین این تجهیزات، به‌ویژه برای مناطق دارای انشعابات غیرمجاز و حاشیه‌ای، باید استمرار یابد.

 اله‌داد همچنین بر ضرورت محاسبه دقیق انرژی مصرفی تأکید کرد و گفت: میزان انرژی مصرف‌شده باید مطابق ضوابط محاسبه و وصول شود و از هرگونه ارفاق خارج از چارچوب مقررات جلوگیری شود.

 مدیرعامل توانیر با اشاره به برنامه برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: متخلفانی که اقدام به استقرار ماینر غیرمجاز کنند، علاوه بر برخورد قانونی، مشمول محاسبه برق مصرفی با تعرفه آزاد خواهند شد و یارانه برق به این مصارف تعلق نمی‌گیرد.

 وی تأکید کرد: یارانه انرژی باید در اختیار مصرف‌کنندگان قانونی و مشمول قرار گیرد و مصارف غیرمجاز نباید از یارانه انرژی بهره‌مند شوند.

 اله‌داد ماندگاری نتایج را مهم‌ترین مطالبه پس از اجرای طرح مهتاب دانست و گفت: این دوره از طرح نیز به پایان خواهد رسید، اما هدف اصلی آن است که نتایج حاصل از اقدامات انجام‌شده در ساختار و فرآیند‌های صنعت برق تثبیت شود.

 وی خواستار نهایی شدن آسیب‌شناسی طرح و تدوین اقدامات ماندگار شد و افزود: جمع‌آوری کامل کابل‌های غیرمجاز، نصب تجهیزات اندازه‌گیری، اصلاح تعرفه مشترکان متخلف، اصلاح قرارداد‌ها و ایجاد سازوکار مناسب برای حمایت و انگیزه‌بخشی به نیرو‌های عملیاتی باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل توانیر در پایان تأکید کرد: طرح مهتاب نباید صرفاً یک عملیات مقطعی باشد؛ دستاورد‌های آن باید در ساختار و فرآیند‌های صنعت برق تثبیت شود تا کاهش تلفات و ساماندهی مصارف غیرمجاز، به یک نتیجه پایدار تبدیل شود.

منبع: توانیر

برچسب ها: صنعت برق ، وزارت نیرو
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