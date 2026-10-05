باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت؛ علی رضا رشیدیان در جلسه شورای مدیران سازمان حج و زیارت اظهار کرد: بخش‌های مختلف عملیات عمره از جمله اسکان و تغذیه در حال انجام است و آمادگی‌های لازم برای اعزام زائران کشورمان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه در مرحله فنی برای بسته شدن جداول پروازی اعزام‌های عمره مفرده هستیم گفت: این موضوع فنی نیز مابین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشور عربستان دنبال می‌شود تا به محض اخذ اسلات‌های پروازی از سوی کشور میزبان، فرایند اطلاع رسانی ثبت نام در کاروان‌ها انجام گیرد.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اهمیت سفر‌های زیارتی و مذهبی در تقویت دوستی و همبستگی میان ملت‌ها و کشور‌های مسلمان افزود: امور مذهبی از تحریم‌ها حتی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل مستثنی هستند و نباید تحت تأثیر محدودیت تحریم‌های غیرقانونی امریکا قرار گیرد. امیدواریم با همکاری طرف‌های ذی‌ربط، همچنان که در عراق برای پرواز‌های فرودگاه نجف رفع مشکل شده کشور عربستان هم مجوز‌های فنی پروازی را هرچه سریع‌تر صادر نماید تا برنامه اعزام زائران عمره بدون وقفه دنبال شود.

رشیدیان همچنین تاکید کرد: در همین راستا، سازمان حج و زیارت با جدیت پیگیر فراهم شدن شرایط آغاز اعزام‌هاست و امیدواریم که با مساعی وزارت حج و عمره عربستان و سفیر محترم کشور عربستان در ایران سریعتر مجوز‌های پروازی برای اعزام عمره گزاران ایرانی صادر و اعلام گردد.