کسری گاز مصرفی زمستان کشور از ۳۸۰ میلیون مترمکعب به ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوانعلی کشوری نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسری ۳۸۰ میلیون مترمکعبی گاز در سال‌های گذشته، گفت: بیش از ۱۸۰ میلیون مترمکعب از این کسری، تامین شد و مقداری دقیق کسری به ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسید.

او با اشاره به ابلاغیه ضرورت تامین سوخت دوم و ذخیره زمستانه به واحد‌های تولیدی و خدماتی، افزود: با توجه به شرایط کشور، احتمال بروز چالش‌هایی در تأمین گاز کشور به ویژه استان‌های شمالی وجود دارد.

کشوری با بیان اینکه در نشست‌های پیگیری وضعیت گازرسانی به مناطق مختلف کشور و مازندران، بر توجه به تقویت زیرساخت‌های گازرسانی و تأمین گاز تأکید شد، گفت: بر اساس گفته مسئولان مرتبط با این حوزه، مشکلی در تامین سوخت دوم و جایگزین وجود ندارد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: مصرف گاز ، شرکت گاز مازندران
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