مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای استان البرز از شناسایی مسیرهای احتمالی جریان سیلاب در شهرهای استان خبر داد و گفت: نقاط پرخطر به دستگاه‌های مرتبط و شهرداری‌ها اعلام شده تا اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارت‌های احتمالی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  قیاسی با حضور در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» اظهار کرد: مسیرهای جریان آب در پایین‌دست حوزه‌های آبریز استان به‌طور کامل شناسایی شده و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نسبت به این مسیرها و ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه توجیه شده‌اند.

وی با اشاره به این که این مسیرها از محدوده‌هایی مانند گرددره و کرج آغاز می‌شوند و در ادامه شهرهایی همچون کمالشهر، شهر جدید، هشتگرد و نظرآباد را تحت تأثیر قرار می‌دهند مطرح کرد: شهرداری‌ها باید در محدوده‌های شهری اقدامات لازم برای پیشگیری از آبگرفتگی را انجام دهند که از جمله آن می‌توان به پاکسازی معابر، باز نگه داشتن مسیرهای عبور آب و رفع موانع موجود اشاره کرد.

قیاسی به مخاطبان برنامه رادیویی رهیافت افزود: در زمان وقوع سیلاب، مهم‌ترین اقدام دور کردن مردم از مسیرهای پرخطر است و این کار باید با اطلاع‌رسانی مناسب، هشدارهای رسانه‌ای و ارسال پیام‌های لازم به شهروندان انجام شود. در برخی نقاط به دلیل محدودیت ظرفیت مسیرهای پایین‌دست، امکان انتقال یکباره حجم زیادی از آب وجود ندارد و باید با استفاده از سازه‌های کنترل و ذخیره موقت، سرعت ورود آب به مسیرهای پایین‌دست کاهش یابد.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای البرز ادامه داد: در محدوده آتشگاه نیز مطالعاتی برای کنترل و مدیریت روان‌آب انجام شده و به دلیل محدودیت ظرفیت انتقال آب در پایین‌دست، طراحی یک مخزن تأخیری با ظرفیت حدود ۵۰۰ هزار مترمکعب در دستور کار قرار گرفته است.

وی به مجری رادیو البرز توضیح داد: هدف این طرح آن است که جریان آب با تأخیر و به صورت کنترل‌شده از محدوده‌های شهری عبور کند و پس از عبور ایمن از نقاط حساس، به مسیرهای پایین‌دست منتقل شود. 

قیاسی با اشاره به اقدامات انجام شده در ماهدشت گفت: کانالی با ظرفیت حدود ۱۵ مترمکعب بر ثانیه در این محدوده احداث شده که در بارش‌های سال گذشته و همچنین بارندگی اخیر توانسته است جریان آب را عبور دهد و از آبگرفتگی‌های گذشته در محدوده بلوار بسیج جلوگیری کند.

وی همچنین به مطالعات انجام شده درباره مدیریت رودخانه‌ها و آبراهه‌های استان اشاره کرد و گفت: رویکرد شرکت آب منطقه‌ای تنها مدیریت مقطع شهری رودخانه نیست، بلکه حوزه بالادست، مسیر عبور آب و مناطق پایین‌دست به صورت یکپارچه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای البرز تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت سیلاب ضروری است و هر دستگاه باید وظایف خود را پیش از وقوع بارندگی‌های شدید انجام دهد تا در زمان بحران، کمترین میزان خسارت به مردم وارد شود.

برچسب ها: سیلاب ، دستگاه اجرایی
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