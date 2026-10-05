باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ضمن هشدار به داوطلبان برای پرهیز از هزینه‌های غیرضروری در انتخاب رشته، از سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی این سازمان به عنوان دقیق‌ترین ابزار علمی برای شبیه‌سازی شانس قبولی داوطلبان یاد کرد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ضمن اعلام آمادگی کامل این سازمان برای فرایند انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، به داوطلبان توصیه کرد که در انتخاب رشته، بیش از هر چیز به ویژگی‌های شخصیتی، علایق، اهداف و انگیزه‌های درونی خود توجه کنند.

وی با بیان اینکه انتخاب رشته موفق، لزوماً مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین نیست، اظهار داشت: داوطلبان باید فرایند تصمیم‌گیری را با مشارکت فعال والدین و مشاوران متخصص و مطلع پیش ببرند.

رئیس سازمان سنجش با هشدار نسبت به فعالیت برخی مؤسسات و افراد سودجو در ایام انتخاب رشته گفت: «توصیه مؤکد ما این است که داوطلبان برای کسب اطلاعات دقیق، صرفاً به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته منتشر شده در تارنمای رسمی سازمان سنجش مراجعه کنند. همچنین راهنمای کاربردی انتخاب رشته که به زبانی ساده برای داوطلبان و والدین تدوین شده، منبعی قابل اعتماد برای این مرحله حساس است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، سامانه انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش را مطمئن‌ترین و باکیفیت‌ترین نرم‌افزار انتخاب رشته در کشور معرفی کرد و افزود: «این سامانه با تحلیل داده‌های آزمون داوطلب و اطلاعات سال گذشته، وضعیت متقاضی را شبیه‌سازی کرده و فهرستی شامل ۳۰۰ انتخاب را از شانس قبولی کم تا زیاد در اختیار وی قرار می‌دهد.»

رئیس سازمان سنجش در پایان با ارائه یک راهکار عملیاتی به داوطلبان خاطرنشان کرد: «از میان ۳۰۰ کدرشته‌ای که سامانه به داوطلبان پیشنهاد می‌دهد، انتظار می‌رود داوطلبان ۱۵۰ انتخاب را پس از بررسی دقیق و هم‌فکری با والدین، گزینش و در فرم نهایی انتخاب رشته درج کنند.»

گفتنی است داوطلبان می‌توانند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش، از خدمات سامانه انتخاب رشته مجازی با کمترین هزینه بهره‌مند شوند.