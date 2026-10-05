مدیریت سیلاب در البرز نیازمند توجه همزمان به حوزه آبخیز و توسعه شهری است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - اصغر بیات در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» که با هدف بررسی بارندگی اخیر در کرج برپا شد اظهار کرد: پس از سیلاب سال ۱۳۸۶ کرج، مطالعات مختلفی برای حوزه‌های آبخیز این شهر انجام شد و در سال‌های اخیر نیز با استفاده از اعتبارات ملی، استانی و محرومیت‌زدایی، بخش قابل توجهی از منابع به حوزه آبخیز کرج اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری اجرای سازه‌های آبخیزداری در محدوده‌هایی از جمله دره‌وشی، کلاک، محمودآباد، آتشگاه و باغستان در دستور کار قرار گرفته است تصریح کرد: این اقدامات بر اساس مطالعات و نقاط بحرانی شناسایی‌شده انجام می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز تأکید کرد: کنترل صددرصدی سیلاب امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان با اجرای طرح‌های آبخیزداری، شدت و سرعت جریان آب را کاهش داد و زمان رسیدن سیلاب به مناطق پایین‌دست را افزایش داد.

بیات به مجری برنامه رهیافت ادامه داد: یکی از مسائل مهم کرج این است که برخی مسیرهای طبیعی عبور آب در سال‌های گذشته به خیابان، بلوار و محدوده‌های شهری تبدیل شده‌اند و همین موضوع در زمان بارندگی‌های شدید می‌تواند مشکل‌ساز شود.

وی با اشاره به وضعیت جغرافیایی کرج گفت: ارتفاعات شمالی این شهر دارای شیب زیاد، پوشش گیاهی محدود و رخنمون‌های سنگی است و در چنین شرایطی بارش‌های شدید می‌تواند در مدت کوتاهی حجم زیادی از روان‌آب را ایجاد کند.

بیات با بیان این که در مطالعات آبخیزداری، برای حوزه‌های مختلف دوره بازگشت‌های متفاوتی در نظر گرفته می‌شود توضیح داد: در محدوده‌های شهری به دلیل اهمیت جان و مال مردم، ملاحظات سختگیرانه‌تری مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه حتی حوزه‌های آبخیز کوچک نیز در محدوده‌های شهری اهمیت دارند، گفت: در برخی مناطق شهری، حوزه‌هایی با مساحت حدود ۱۵ هکتار نیز بررسی شده‌اند، چرا که یک حوزه کوچک در صورت قرار گرفتن در محدوده شهری می‌تواند خسارت قابل توجهی ایجاد کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز همچنین بر ضرورت همکاری مردم تأکید کرد و گفت: مدیریت سیلاب فقط وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیست و مردم نیز باید در طرح‌های محیط زیستی، منابع طبیعی و مدیریت روان‌آب‌های سطحی مشارکت داشته باشند.

بیات با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌های استان البرز اظهار کرد: مجموعه منابع طبیعی از دستگاه‌هایی است که نیروهای متخصص زیادی در اختیار دارد و تعداد قابل توجهی از همکاران این مجموعه دارای مدارک تخصصی و دکترا در رشته‌های مرتبط با منابع طبیعی هستند.

وی با بیان این مطلب که همکاری با دانشگاه‌ها نیز در اجرای طرح‌های مختلف ادامه دارد عنوان کرد: اعضای هیأت علمی و متخصصان دانشگاهی در کمیته‌های فنی و پروژه‌های منابع طبیعی مشارکت دارند و تلاش می‌شود این ارتباط در آینده تقویت شود. همچنین لازم به ذکر است مدیریت سیلاب یک‌شبه حل نمی‌شود و نیازمند اعتبار، برنامه‌ریزی، نگاه کارشناسی و استمرار اقدامات پیشگیرانه است.