باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - ساخت یک مستند، به‌ویژه وقتی روایت زندگی یک شخصیت واقعی را دنبال می‌کند، مسیری زمان‌بر و پرچالش است؛ از تأمین هزینه و ارائه طرح گرفته تا ایجاد ارتباط با سوژه و رسیدن به لحظه‌ای که شخصیت بتواند بدون حضور پررنگ دوربین، زندگی واقعی خود را مقابل آن ادامه دهد. این مسیر پس از پایان تولید نیز با چالش‌های دیگری برای حضور در جشنواره‌ها و معرفی اثر به مخاطبان بین‌المللی ادامه پیدا می‌کند.

سید صادق کاظمی، کارگردان مستند «صغری رئیس» که این فیلمش به‌تازگی جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره بین‌المللی فیلم کوبانی آلمان را دریافت کرده است، در گفت‌وگو با ما درباره تجربه ساخت این مستند و مسیری که از شکل‌گیری ایده تا حضور در جشنواره‌های خارجی طی کرده، صحبت کرد.

کاظمی مستندسازی را «سینمای پر دردسری» می‌داند و می‌گوید چالش‌های این حوزه از مسائل مالی و پیچینگ و ارائه طرح تا صبوری برای شکل گرفتن اتفاقات مورد نیاز فیلمبرداری ادامه دارد.

او درباره تجربه خود در ساخت «صغری رئیس» می‌گوید: «مهم‌ترین چالشی که من در این کار داشتم، شخصیت ما یعنی خاله صغری بود. وقتی حدود یک قرن فاصله با سوژه‌ای دارید که قرار است درباره‌اش فیلم بسازید، احتمالاً یک‌سری مشکلات ارتباطی ایجاد می‌شود و این صبوری زیادی می‌خواهد.»

به گفته کاظمی، همین مسئله باعث شد ساخت این مستند کوتاه برخلاف تصور معمول از زمان تولید یک اثر کوتاه، حدود دو سال طول بکشد و فیلم در ۲۰ جلسه و در فصل‌های مختلف فیلمبرداری شود.

او تأکید می‌کند: «برای مستندهایی که شخصیت‌محور هستند و یک پیرنگ جدی در زندگی یک فرد را دنبال می‌کنند، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها صبوری است. مسائل مالی هم مطرح است و مسائل مختلف دیگری وجود دارد.»

اما به گفته این کارگردان، چالش اصلی تنها ایجاد ارتباط اولیه با سوژه نبوده و بخش مهم‌تر، ورود به جهان شخصیت و عبور از قضاوت‌های اولیه درباره او بوده است.

کاظمی ادامه می‌دهد: «در درجه اول، شناخت ما از صغری همان چیزی بود که روستایی‌ها داشتند. در قضاوت‌های اولیه، درباره جمع کردن چوب‌ها و شخصیتش یک قضاوت احتمالاً سطحی داشتیم. خود منِ فیلمساز هم این قضاوت را داشتم. اما آرام‌آرام که رفتم در دل سوژه، آن قضاوت اولیه و سطحی کنار رفت و دیدم که یک راز بزرگ انسانی در زندگی این شخصیت وجود دارد.»

او رسیدن به مرحله‌ای که شخصیت بتواند در برابر دوربین راحت باشد و فیلمساز بتواند به لایه‌های عمیق‌تری از زندگی او دست پیدا کند را یکی دیگر از چالش‌های این نوع مستندسازی می‌داند.

کاظمی درباره مرحله تولید می‌گوید تجربه مستند قبلی‌اش باعث شده بود این بار با حساسیت بیشتری کار کند؛ به‌ویژه اینکه نمی‌خواست هدفش فقط حضور در جشنواره‌های داخلی باشد.

او می‌گوید: «چون این دومین مستند جدی من بود، حساسیت من بیشتر بود. دیگر دنبال این بودم که فقط جشنواره‌های داخلی را هدف قرار ندهم و یک مقداری افق نگاهم را فراتر ببرم. حساسیت خیلی بالایی روی مسائل فنی کار داشتم.»

به گفته کاظمی، همین نگاه باعث شد تلاش کند از عوامل حرفه‌ای سینمای مستند و داستانی در بخش‌های مختلف استفاده کند و با وجود محدودیت‌های مالی، استانداردهای فنی اثر را حفظ کند.

او ادامه می‌دهد: «سعی کردم از جهت تولیدی استانداردهای بالایی را در نظر بگیرم. با همه محدودیت‌های مالی و کم کردن از این مبالغ و مسائل مختلف، سعی کردیم این حساسیت حفظ شود که اگر خواستیم در سطح بین‌المللی هم فیلم ظاهر شود، فیلم آبرومند و استانداردی باشد.»

اما با پایان تولید، مسیر دیگری آغاز می‌شود؛ مسیر ارسال فیلم و حضور در جشنواره‌های خارجی. او به عنوان کارگردانی که از ابتدا تا انتهای پروژه درگیر مسیر فیلم بوده، تجربه خود را از مواجهه با جشنواره‌های خارجی این‌گونه توضیح می‌دهد:

«جشنواره‌های خارجی نسبت به آثار ایرانی حساسیت دارند. لزوماً نمی‌گویم همیشه این اتفاق می‌افتد، ولی خیلی اتفاق افتاده که لزوماً استانداردهای فنی را نمی‌بینند. مخصوصاً در شرایط جنگی که ایجاد شده، مواردی بوده، البته نه در مورد ما، که قضاوت‌ها مقداری رنگ و بوی سیاسی گرفته است.»

او تأکید می‌کند که این مسئله را نمی‌توان به همه جشنواره‌ها تعمیم داد و در کنار این تجربه‌ها، اتفاقات مثبتی نیز برای آثار ایرانی رخ داده است.

از نگاه کاظمی، آنچه می‌تواند یک فیلم را در چنین فضایی متمایز کند، صرفاً تلاش برای دریافت جایزه نیست. او معتقد است فیلمساز ابتدا باید بتواند با اثر و شخصیت آن ارتباط برقرار کند.

کاظمی می‌گوید: «خدا را شکر ما در مسیر این مستند، و در مستند قبلی هم همین حس را داشتم، فیلمی ساختیم که خودمان، اولاً خود عوامل، از من کارگردان گرفته تا تدوینگر و تصویربردار، با داستان، شخصیت و سوژه ارتباط برقرار کنیم و لذت ببریم. اگر خودت از کاری که انجام می‌دهی کیف نکنی، قطعاً مخاطب هم ارتباط برقرار نمی‌کند.»

کاظمی همچنین تأکید دارد که حضور در جشنواره‌های خارجی نباید به معنای ساخت فیلم صرفاً برای جلب نظر جشنواره باشد. از نظر او، یکی از ویژگی‌های مهم یک مستند شخصیت‌محور، فاصله گرفتن از روایت‌های یک‌طرفه و کلیشه‌ای است.

او می‌گوید: «مستند وقتی جذاب می‌شود که یک صدای یک‌طرفه از یک موضوع یا شخصیت نبینیم. ما در این فیلم نقاط ضعف و احتمالاً انتقادات نسبت به صغری را هم می‌بینیم، ولی در عین حال یک زن قوی و مستقل را هم می‌بینیم.»

کاظمی معتقد است روایت چندوجهی از شخصیت، به‌ویژه در مواجهه با مخاطب جهانی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند: «چیزی که باعث چندصدایی یک فیلم می‌شود و در نهایت، مخصوصاً در نگاه جهانی و در روایت یک زندگی برای مخاطبان جشنواره‌های خارجی و مردم جهان جذاب است، این است که نقاط ضعف شخصیت، جذابیت‌های بصری، رویدادهای دراماتیک زندگی و همه اینها را با هم ببینید؛ البته با محوریت هسته مرکزی و انتخاب‌های بزرگ آن شخصیت.»

به گفته او، چنین رویکردی می‌تواند به جای ارائه تصویری کلیشه‌ای، شخصیت واقعی‌تری به مخاطب معرفی کند؛ شخصیتی که هم تناقض دارد و هم نقاط قوت و ضعفش در کنار یکدیگر دیده می‌شود.

«صغری رئیس» پیش از حضور در جشنواره‌های خارجی، در جشنواره سینماحقیقت نیز در بخش اصلی پذیرفته شد. کاظمی درباره تجربه نمایش فیلم در این جشنواره می‌گوید رقابت در بخش مستند کوتاه بسیار جدی بوده و فیلم با واکنش مثبت مخاطبان روبه‌رو شده است.

او می‌گوید: «افرادی بودند که خودشان فیلمساز بودند و می‌گفتند ما تا الان به اندازه این فیلم، حتی با بعضی فیلم‌های سینمایی داستانی، تحت تأثیر قرار نگرفته بودیم؛ در این فیلم با شخصیت صغری رئیس با غمش گریه کردیم و با لحظات طنز فیلم خندیدیم.»

کاظمی می‌گوید این واکنش‌ها محدود به یک طیف فکری یا اجتماعی خاص نبوده است و مخاطبان مختلف توانسته‌اند با شخصیت اصلی ارتباط برقرار کنند. او از یکی از تماشاگران زن فیلم یاد می‌کند که پس از تماشای اثر، به دلیل شباهتی که میان تجربه زندگی خود و شخصیت صغری احساس کرده بود، گفته است: «من هم یک صغرا هستم.»

به اعتقاد کاظمی، همین نقاط مشترک انسانی می‌تواند زمینه ارتباط یک فیلم با مخاطبان خارج از جغرافیای داستان را نیز فراهم کند.

اما ایده ساخت «صغری رئیس» نیز از همین ارتباط و تجربه زیسته آغاز شده است. صغری در مستند قبلی کاظمی شخصیتی فرعی بوده و تنها در چند پلان حضور داشته، اما واکنش مخاطبان به همان حضور کوتاه باعث شد کارگردان به سراغ تحقیق بیشتر درباره او برود.

کاظمی می‌گوید: «یکی از شخصیت‌هایی که با وجود کم بودن پلان‌هایش افراد به او توجه می‌کردند و ملاحت شخصیتش تحت تأثیرشان قرار داده بود، همین صغری بود. برای من جالب شد و رفتم یک تحقیق اولیه انجام دادم.»

او در نهایت، شکل‌گیری این مستند را به تجربه زیسته خود در روستای پدری‌اش مرتبط می‌کند و می‌گوید علاقه او به آن فضا و آدم‌هایش از کودکی شکل گرفته است.

کاظمی در توضیح این مسئله می‌گوید: «اگر آن علاقه و حسی که به آن روستا و آدم‌هایش دارم از بچگی شکل نگرفته بود، قطعاً این فیلم و شخصیت‌هایش برایم این‌قدر جذاب نمی‌شد.»

از نگاه او، همین تجربه زیسته در کنار تکنیک و استانداردهای تولید است که می‌تواند به شکل‌گیری اثری منجر شود که هم برای فیلمساز و هم برای مخاطب، فراتر از یک تجربه صرفاً جشنواره‌ای باشد.