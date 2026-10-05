باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ابوالفضل رحمانی، مدیرعامل شرکت احداث و بهره برداری آزادراه شمالی کرج با حضور در برنامه «نگاه مردم» با اشاره به روند اجرای آزادراه شهید سلیمانی اظهار کرد: احداث این طرح از سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با تصمیم شورای اسلامی شهر کرج آغاز شد،که اجرای آن با توجه به ابعاد فنی، اجرایی و هزینه‌های طرح، اقدامی بزرگ برای مدیریت ترافیک در این محور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه در این محور حدود ۲۸ درصد ترافیک کشور جریان دارد تصریح کرد: اتصال استان‌های غربی و بخشی از مسیر ترانزیتی کشور به سمت اروپا از این محدوده انجام می‌شود، بنابر این احداث آزادراه شمالی کرج نقش مهمی در توزیع بار ترافیکی این محور دارد.

مدیرعامل شرکت احداث و بهره‌برداری آزادراه شمالی کرج ادامه داد: طرح در چهار فاز اجرایی تعریف شد و در مجموع ۱۸ کارگاه و ۲۲ پل در آن وجود دارد که بخشی از پروژه به بهره‌برداری رسیده و بخش‌های باقی‌مانده نیز در حال تکمیل است.

رحمانی با اشاره به اهمیت پل شهید رئیسی گفت: این پل یکی از سازه‌های ویژه است که طراحی و محاسبات آن به صورت کامل توسط متخصصان ایرانی انجام شده و در اجرای آن نیز از توان مهندسان و شرکت‌های داخلی استفاده شده است.

وی با بیان اینکه طرح بازسازی پل شهید رئیسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده است افزود: ابلاغ قرارداد بازسازی از سوی وزیر راه و شهرسازی انجام شده و این موضوع برای ادامه مراحل اجرایی به مجموعه مدیریت شهری نیز اعلام شده است.

رحمانی با اشاره به این که بخش‌هایی از پل که پس از حادثه شرایط مناسبی نداشت، جمع‌آوری و ایمن‌سازی شده و اکنون المان‌ها و بخش‌های مورد نگرانی به صورت مستمر رصد و کنترل می‌شوند عنوان کرد: در صورت تداوم حمایت مسئولان و تأمین منابع مورد نیاز، عملیات بازسازی پل شهید رئیسی می‌تواند در کمتر از یک سال آغاز شود و پیش‌بینی ما برای تکمیل این عملیات حدود ۱۱ تا ۱۴ ماه است.

مدیرعامل شرکت احداث و بهره‌برداری آزادراه شمالی کرج همچنین از ایجاد یک مسیر پدافندی موقت در کنار پل شهید رئیسی خبر داد و گفت: این مسیر با همکاری مدیریت شهری، استانداری و دستگاه راهداری ایجاد می‌شود تا در دوره بازسازی پل، ارتباط ترددی این محدوده با مشکل جدی مواجه نشود.

رحمانی مسیر پدافندی ایجادشده را با ماهیت موقتی توصیف کرد و افزود: نباید آن را با یک مسیر آزادراهی دائمی مقایسه کرد، زیرا ضوابط مربوط به شیب، پیچ، ایمنی و سایر مشخصات فنی در آزادراه با مسیرهای شهری متفاوت است.

وی در خصوص سایر دسترسی‌های طرح نیز اظهار کرد: بلوار ارس در محدوده دانشگاه آزاد آماده بهره‌برداری است و مسیر باغستان نیز در حال تکمیل روسازی و اتصال به شبکه معابر است.

رحمانی با اشاره به استقبال مردم از آزادراه شهید سلیمانی گفت: در روز نخست بهره‌برداری حدود سه هزار و ۵۰۰ تردد در آزادراه ثبت شد و در هفته دوم این میزان به حدود هشت هزار تردد روزانه رسید.

وی در پایان از شهروندان خواست آزادراه را محل عبور بدانند و از توقف و تردد غیرایمن در حاشیه آن خودداری کنند، زیرا توقف خودرو در مسیرهای پرتردد می‌تواند خطرات جدی برای شهروندان ایجاد کند.